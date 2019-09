Video/ Fiorentina Sampdoria (2-1): highlights e gol. Finisce incubo, vittoria viola

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina: l’incubo dei viola finisce contro la Sampdoria. Come si vede nel video di Fiorentina Sampdoria, la squadra di Vincenzo Montella lascia l’ultimo posto grazie alle reti di Pezzella e Chiesa. I blucerchiati, rimasti in dieci per l’espulsione di Murillo, hanno accorciato le distanze con Bonazzoli, ma questo non è bastato per scongiurare la sconfitta. Dopo un lungo digiuno, dunque, la Fiorentina torna a vincere. Il successo mancava dal 17 febbraio scorso, al Franchi addirittura dal 16 dicembre 2018. A sbloccare la partita è stato capitan Pezzella su assist di Ribery, uscito a metà secondo tempo tra gli applausi. Il raddoppio porta invece la firma di Federico Chiesa, che era a secco in campionato da marzo scorso. La Sampdoria dopo la rete di Bonazzoli ha costretto gli avversari a chiudersi con un po’ di affanno, ma non è riuscita a conquistare il pareggio. I blucerchiati hanno approcciato meglio la partita, rendendosi pericolosi con Caprari, invece i viola hanno faticato a compattarsi, ma poi Ribery ha preso in mano le redini della squadra e tutto è cambiato. L’assalto doriano è stato frenato dall’espulsione di Murillo per doppia ammonizione. La Fiorentina ne ha approfittato per trovare il raddoppio con Chiesa. Un grande destro su assist di Dalber su cui Audero non ha potuto nulla. Poi il gol illusorio di Bonazzoli e il finale col rigore prima assegnato ai viola per un contatto Audero-Sottil e poi tolto dalla Var.

LE DICHIARAZIONI

È un Vincenzo Montella comprensibilmente contento quello che ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria, peraltro la prima in campionato. «Sono soddisfatto per il risultato. Meno per la sofferenza gratuita nel finale. Ci siamo rilassati, questo non va bene», ha dichiarato a Dazn dopo il successo nel turno infrasettimanale. L’allenatore viola è consapevole dell’importanza di questa vittoria: «La vittoria ci toglie qualche timore, la squadra ha meritato e con l’uomo in più è stato più facile». Montella avrebbe preferito che la Fiorentina chiudesse prima la partita, ma è comunque contento. «Quando non vinci da mesi i timori sono normali, ci sta che subentrino. Abbiamo rischiato sullo 0-0, su una rimessa laterale, ma è stata una Fiorentina attenta. Possiamo e dobbiamo migliorare, ma l’importante è stato vincere». Sull’uscita di Ribery, non convinto della sostituzione: «Per un allenatore è bello quando un giocatore dimostra di non voler uscire e poi capisce. Ha fatto una grande partita, e quando si sta nei limiti va benissimo». C’è invece amarezza nelle parole di Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Sampdoria ha analizzato la sconfitta contro la Sampdoria a Dazn. «Abbiamo fatto benissimo nei primi 20′, poi ci siamo complicati la vita. Abbiamo sbagliato tanto, loro erano aggressivi. Hanno trovato il gol e l’espulsione ha cambiato le sorti anche se siamo stati bravi a rimanere in partita». La squadra avrebbe dovuto crederci di più. «Dobbiamo essere più bravi a capire i momenti e cercare di fare qualcosa di più osando, il desiderio deve essere quello di riprendere le partite nonostante l’inferiorità». Infine, Di Francesco ha spiegato che il cambio di Gabbiadini è legato ad un fastidio fisico accusato dall’attaccante, che per questo ha chiesto la sostituzione.

