Diretta Fiorentina Sampdoria/ Streaming video DAZN: viola, prima vittoria? (Serie A)

Fiorentina Sampdoria, che verrà diretta dal signor Daniele Doveri, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre: all’Artemio Franchi, nella quinta giornata di Serie A 2019-2020, c’è un’immediata occasione di riscatto per una Fiorentina che è rimasta l’unica squadra a non aver ancora vinto, mestamente sul fondo della classifica nonostante i 6 gol all’attivo e prestazioni, almeno nelle ultime due giornate, sopra le righe. Non è bastato andare in vantaggio di due gol per battere l’Atalanta, ma Vincenzo Montella non ne ha fatto un dramma ricordando come la sua squadra abbia già giocato contro le prime tre dell’ultimo campionato; la Sampdoria arriva in Toscana con il morale più alto, perchè dopo tre sconfitte e un progetto che stentava a decollare ha finalmente battuto il Torino. Da vedere per Eusebio Di Francesco se si sia trattato di un fuoco di fiamma o se invece i blucerchiati abbiano davvero iniziato a cambiare passo; lo scopriremo nella diretta di Fiorentina Sampdoria, della quale intanto possiamo valutare le probabili formazioni leggendo nel dettaglio le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria sarà disponibile soltanto su DAZN, da pochi giorni presente anche sul canale 209 del decoder di Sky (DAZN1) e in maniera gratuita per gli abbonati da almeno tre anni alla televisione satellitare. L’alternativa ovviamente è quella classica della diretta streaming video, armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; eventualmente si può installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

Montella non dovrebbe cambiare per Fiorentina Sampdoria, ma potrebbe dover rinunciare a Dalbert: il francese è acciaccato e dunque si scalda Venuti per la corsia sinistra, con Lirola dall’altra parte e il solito centrocampo nel quale Pulgar e Castrovilli accompagnano la regia di Badelj. La difesa davanti a Dragowski dunque sarà a tre: la comanda German Pezzella con l’ausilio di Milenkovic e Caceres, davanti non si rinuncia a Chiesa e Ribéry anche se il talento azzurro è insidiato da Kevin Prince Boateng, attesa per Pedro che però dovrebbe partire dalla panchina. Nella Sampdoria torna Ronaldo Vieira, che però dovrebbe finire in panchina: i favoriti a centrocampo sono Linetty ed Ekdal, si gioca con mediana a due e gli esterni, Depaoli e Murru, che avanzano il loro raggio d’azione lasciando Bereszynski, Murillo e Colley (Alex Ferrari non è al meglio) a proteggere Audero. Caprari è favorito per agire come trequartista, rispetto a Emiliano Rigoni; il tandem offensivo sarà dunque composto da Quagliarella e Gabbiadini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Fiorentina Atalanta indicano nel viola i favoriti per la vittoria: vale infatti 1,70 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre l’ipotesi del successo blucerchiato vi farebbe guadagnare, puntando sul segno 2, una somma pari a 4,75 volte quanto investito. Con il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,90 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA