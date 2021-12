Video/ Fiorentina Sampdoria (3-1) gol e highlights: Sottil chiude il match

La Fiorentina si riscatta subito dopo la sconfitta nel derby contro l’Empoli superando per tre ad uno la Sampdoria. Alla rete iniziale di Gabbiadini hanno risposto Callejon, Vlahovic e Sottil. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Bonaventura prova a servire Callejon, chiude tutto Candreva. Biraghi ci prova su punizione ma non trova lo specchio della porta. Gabbiadini calcia da venti metri, blocca facile Terracciano. Gara che sta iniziando a decollare. Bonaventura per Vlahovic che trova l’ottima risposta di Audero. Cross di Candreva che trova la chiusura di Igor in angolo. Gabbiadini! La sblocca la Sampdoria! Candreva da destra, con il sinistro, pesca Gabbiadini che di testa non lascia scampo all’incolpevole Terracciano.

Vediamo ora come reagirà la Fiorentina. Vlahovic ci prova da punizione ma non trova lo specchio della porta. Callejon! Arriva il pareggio della Fiorentina! Sottil serve lo spagnolo che, davanti ad Audero, non fallisce la rete del pareggio. Candreva prova a servire Caputo, la sfera non arriva a destinazione. Vlahovic! La ribalta la Fiorentina! Azione personale di Bonaventura che la mette sulla testa del serbo, Audero superato per la seconda volta. Cross di Callejon, Audero esce con i tempi giusti. Bonaventura calcia da fuori area, chiude bene Ferrari. Sale di livello Bonaventura, ma Audero c’è. Gabbiadini in ritardo su Sottil, giallo per lui. Sottil! Arriva il tris della Fiorentina! Ancora protagonista Bonaventura che pesca il compagno in area, da solo contro Audero non fallisce. Termina la prima frazione, dopo il vantaggio di Gabbiadini esplode l’onda viola.

SECONDO TEMPO

Fiorentina che continua ad attaccare a caccia del terzo gol. Sta faticando la Sampdoria in questa ripresa nel rendersi pericolosa. Candreva per Gabbiadini che impegna Terracciano. Sottil arriva da solo contro Audero ma non riesce a siglare la doppietta personale. Sampdoria che non riesce a rendersi pericolosa. Calati i ritmi al Franchi, Fiorentina in controllo.

Giallo per Ferrari dopo il fallo su Vlahovic, meno di dieci minuti alla fine. Maleh per Vlahovic, colpo di testa debole. Augello crossa, para facile Terracciano. Candreva si mette in proprio e calcia, buona la risposta di Terracciano. Termina il match tra Fiorentina e Sampdoria, succede tutto nella prima frazione con i viola che rispondono al gol di Gabbiadini con tre gol.

IL TABELLINO

MARCATORI: 15′ Gabbiadini, 23′ Callejon, 32′ Vlahovic, 45′ Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan (77′ Maleh); Callejon (88′ Di Stefano), Vlahovic (88′ Kokorin), Sottil (68′ Saponara). Allenatore: Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (70′ Dragusin), Ferrari (83′ Chabot), Colley, Murru (53′ Augello); Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre (53′ Ciervo); Gabbiadini, Caputo (53′ Quagliarella). A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot, Askildsen, Dragusin, Yoshida, Yepes Laut, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Schirru di Nichelino. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo. VAR: Doveri di Roma 1. AVAR: Colarossi di Roma 2.

AMMONITI: Gabbiadini, Colley, Ferrari.

