Diretta Fiorentina Sampdoria/ Streaming video tv: tris blucerchiato? (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA: ITALIANO PER IL RISCATTO!

Fiorentina Sampdoria, partita diretta dal signor Federico Dionisi, si gioca alle ore 18:30 di martedì 30 novembre: la 15^ giornata di Serie A 2021-2022 va in scena con un altro turno infrasettimanale. I viola vanno alla ricerca di immediato riscatto: avevano una bella occasione per fare un bel salto in classifica ma si sono fatti rimontare e battere dall’Empoli, sprecando una chance e confermando il loro passo ancora troppo ondivago, anche se certamente in generale il campionato della Fiorentina rimane di livello (soprattutto rispetto agli anni scorsi).

La Sampdoria invece sembra aver sterzato: naturalmente dovrà dimostrarlo nel tempo, ma intanto Roberto D’Aversa è finalmente riuscito a vincere due partite consecutive e, grazie al brillante 3-1 sul Verona, si è allontanato dalla zona calda potendo ora respirare e affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni. A partire dalla diretta di Fiorentina Sampdoria, che si prospetta molto interessante; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria sarà disponibile sulla piattaforma DAZN, che in questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della serie A e fornirà dunque le immagini a tutti i suoi clienti: si tratterà chiaramente di una visione in diretta streaming video non essendo più aperto, come l’anno scorso, il canale della televisione satellitare DAZN1. Per avere accesso alle immagini bisognerà dotarsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, oppure come sempre di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

In Fiorentina Sampdoria Italiano conferma il 4-3-3 e, ancora senza Pulgar, a centrocampo dovrebbe dare fiducia a Bonaventura e Castrovilli come mezzali a supporto di Lucas Torreira, che gioca un’importante partita da ex. Avremo poi Milenkovic e Martinez Quarta come coppia centrale di difesa a protezione di Terracciano (ormai titolare al posto di Dragowski) con Odriozola e Biraghi sugli esterni; nel tridente offensivo difficile rinunciare al Vlahovic di oggi, insieme al serbo questa volta potremmo vedere Nico Gonzalez a destra e Saponara (altro ex del match) a sinistra.

La Sampdoria deve fare i conti con la squalifica di Ekdal: il principale candidato alla sostituzione è Verre (ma attenzione all’ipotesi Askildsen), che affiancherebbe Adrien Silva in mezzo al campo confermando invece Thorsby come esterno sinistro. Sull’altro versante naturalmente opera Candreva, poi spazio a una difesa con Bereszynski e Augello da terzini, Omar Colley e Yoshida centrali e Audero tra i pali; il tandem offensivo, ancora una volta, dovrebbe essere formato da Caputo e Quagliarella che sono in vantaggio su Gabbiadini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Fiorentina Sampdoria, quindi andiamo a vedere quali siano le quote previste da questo bookmaker per la partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vale 1,65 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,80 volte la cifra giocata, infine il segno 2 che regola l’eventualità della squadra in trasferta porta in dote una vincita equivalente a 5,25 volte l’importo che avrete scelto di investire su questa partita.

