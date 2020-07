Video/ Fiorentina Sassuolo (1-3): highlights e gol. KO pesante per i viola (Serie A)

Il video con i gol e gli highlights di Fiorentina Sassuolo 1-3 ci mostra la vittoria esterna dei neroverdi che per la terza partita consecutiva vanno a segno per tre volte e con questi tre punti si stabilizzano forse definitivamente a centro classifica, a nove giornate dalla fine del campionato la squadra di De Zerbi può contare su un margine di 12 punti nei confronti del terzultimo posto, la salvezza è praticamente in tasca. Non si può dire lo stesso per i viola che vengono nuovamente risucchiati nella lotta per non retrocedere, con la Sampdoria che si è pericolosamente avvicinata grazie alla vittoria nello scontro diretto per il Lecce. Agli uomini di Iachini va tutto storto, Chiesa trova sulla sua strada il 39enne Pegolo che non fa affatto rimpiangere Consigli, Castrovilli fa più danni della grandine in difesa provocando prima il rigore trasformato da Defrel e poi confezionando involontariamente l’assist per il tris di Muldur che al quarto d’ora del secondo tempo mette la partita in ghiaccio. Serata che ricorderà volentieri a lungo l’attaccante francese, autore di una doppietta e uno dei migliori in campo. Nonostante gli sforzi di Ribery che a 37 anni è quello che corre più di tutti in campo e lotta su ogni pallone come un ventenne che vuole mettersi in mostra, la Fiorentina riesce a segnare solamente al 90’ quando ormai i giochi sono fatti, Cutrone si sblocca quando ormai è tardi per imbastire qualsiasi tentativo di rimonta. Da qui in avanti sarà vietato sbagliare, se anche contro il Parma le cose non dovessero andare per il verso giusto a casa del patron Commisso comincerà a suonare l’allarme rosso.

LE DICHIARAZIONI

Roberto De Zerbi tesse le lodi dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: “Peccato aver subito gol quasi allo scadere, in ogni caso non posso arrabbiarmi per questo dettaglio. Abbiamo disputato una bellissima partita, sono fiero di avere a disposizione una grande squadra, mi fa davvero un enorme piacere vedere che tutti i giocatori della rosa si fanno trovare pronti quando vengono chiamati all’appello. Il nostro obiettivo primario resta sempre la salvezza, siamo consapevoli che il campionato nasconde mille insidie e che ogni punto ce lo dobbiamo sudare. Chiaramente sognare non costa nulla e se a un certo punto dovessimo trovarci in alto di certo non guarderemmo di sotto. Contro il Lecce sarà durissima, ci aspetta una squadra che deve disperatamente vincere e farà di tutto per batterci”.

