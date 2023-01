Video/ Fiorentina Sassuolo (2-1) gol e highlights: vittoria in extremis con Gonzalez

VIDEO FIORENTINA SASSUOLO (2-1): VITTORIA IMPORTANTE PER ITALIANO!

Il nuovo anno sta dando delle soddisfazioni alla Viola: il video di Fiorentina Sassuolo, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A, lo conferma. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ha trionfato per 2-1, approfittando di un calcio di rigore concesso dall’arbitro al 91′ per un tocco di mano in area avversaria. A realizzare la rete dal dischetto è stato Gonzalez. Una vittoria meritata per i toscani, che hanno disputato un ottimo secondo tempo. Dopo l’intervallo si sono subito portati in vantaggio con una rete del neo-entrato Saponara. Poco dopo, però, era arrivato il pari dei neroverdi con Berardi, anch’essa su calcio di rigore. Alla fine, però, i padroni di casa si sono rifatti di fronte al proprio pubblico.

La classifica di Serie A adesso vede la Fiorentina a quota 23. La zona Europa è piuttosto lontana, ma il campionato è lungo e gli uomini di Vincenzo Italiano possono continuare a crederci. Il 2023 riuscirà a dare loro continuità? Diversa intanto la situazione del Sassuolo, che si trova nei bassifondi della classifica a quota 16. La zona retrocessione al momento dista ancora diversi punti, ma continuando così la squadra di Alessio Dionisi inizierà a correre qualche serio rischio.

VIDEO FIORENTINA SASSUOLO (2-1): LE DICHIARAZIONI

Al termine di Fiorentina Sassuolo, l’allenatore della Viola Vincenzo Italiano si è detto ai microfoni di Dazn soddisfatto del successo dei suoi. “È una vittoria che volevamo, anche se è stata meno qualitativa rispetto alla prestazione contro il Monz. Certe gare si vincono anche con la concretezza e con il cuore. Il Sassuolo è una squadra molto temibile, organizzata. Al minimo errore ti arriva in porta. In questo momento ci teniamo la vittoria, siamo stati bravi. Sono tre punti troppo importanti. Nico Gonzalez? Ha un buon mancino e la capacità di leggere palle sporche. Si butta negli spazi. Con lui recuperiamo un giocatore importante. Ha poco minutaggio, cercheremo di metterlo a regime”.

È infuriato, invece, il tecnico neroverde Alessio Dionisi. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma non siamo contenti del risultato. Senza un episodio discutibile la Fiorentina non avrebbe vinto. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo la partita è stata più equilibrata. Peccato per l’episodio. Lascia l’amaro in bocca non aver ottenuto nessun punto con questa prestazione. Sull’episodio andrebbe notato il fuorigioco di Terzic. L’arbitro dice che non c’è fallo di mano e poi viene mandato al VAR. Sono rammaricato per i ragazzi”.

VIDEO FIORENTINA SASSUOLO (2-1): IL TABELLINO

FIORENTINA SASSUOLO 2-1 (0-0)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti (9’ st Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi (31’ st Terzic); Bianco (1’ st Castrovilli), Duncan (27’ st Nico Gonzalez); Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral (1’ st Saponara). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Martinez Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Barak, Amatucci, Distefano. All.: Italiano

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè (47’ st Defrel); Berardi, Pinamonti (24’ st Alvarez), Laurentié (35’ st Ceide). A disp. Pegolo, Russo, Ayhan, Erlic, Romagna, Marchizza, Kyriakopoulos, Harroui, M. Henrique, Thorstvedt, D’Andrea, Antiste. All.: Dionisi

ARBITRO: Manganiello

MARCATORI: 3’ st Saponara (F), 12’ st rig. Berardi (S), 46’ st rig. Nico Gonzalez (F)

AMMONITI: Traorè, Tressoldi, Berardi (S), Nico Gonzalez, Dodò, Castrovilli, Milenkovic (F)

