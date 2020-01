Diretta/ Fiorentina Spal (risultato 0-0) streaming video tv: che errore di Chiesa!

DIRETTA FIORENTINA SPAL (RISULTATO 0-0): CHE ERRORE DI CHIESA AL 51′!

Il secondo tempo del match tra Fiorentina e Spal si apre subito con un cambio, effettuato da Iachini all’intervallo: dentro Vlahovic e fuori Boateng che comunque non era stato certo tra i peggiori in campo nelle file viola nei primi 45’. E in questo avvio di ripresa proprio il neo entrato suona la carica dopo tre minuti quando sfruttando una palla recuperata da Benassi va al tiro ma colpisce male e Berisha non corre pericoli: al minuto 51 però è ancora più clamoroso l’errore di Chiesa che, imbeccato da Vlahovic, si ritrova solo davanti a Berisha ma spara alle stelle e lo grazia. In un secondo tempo molto più vivace del primo si mette in mostra subito dopo ancora Strefezza con un tiro che però Dragowski blocca senza problemi. Ora il tappo della partita è saltato e le due squadre, a differenza del primo tempo, si affrontano a viso aperto arrivando con maggior frequenza al tiro. (agg. di R. G. Flore)

CLAMOROSO PALO DI STREFEZZA AL 47′!

Dopo un avvio convincente, la Fiorentina di Iachini perde mordente e non riesce più a rendersi pericolosa oltre la trequarti della Spal, complici anche i ritmi abbastanza lenti e la difficoltà dei toscani a colpire in velocità. A dominare forse è la paura di entrambe di prendere un gol che le getterebbe in uno psicodramma in un periodo in cui fanno una fatica tremenda a segnare e ribaltare quindi il punteggio: dopo la mezz’ora, non a caso, il tecnico viola manda a scaldare Cutrone, neo acquisto di questa sessione di gennaio, e poco dopo Castrovilli ha la palla giusta per fare gol. Al minuto 32’ Boateng innesca a destra Lirola che mette in mezzo per il giovane centrocampista che tira a incrociare ma si vede negata la gioia da un ottimo intervento di piede di Berisha. La risposta biancazzurra arriva al minuto 36 su un cross di Igor su cui Petagna non ci arriva per poco: successivamente arriva la prima ammonizione del match col viola Pezzella che si becca un “giallo” per un intervento scomposto su Di Francesco. Petagna si ripete al 41’ ma il suo tiro da fuori è poco preciso e non inquadra la porta difesa da Dragowski. Prima del duplice fischio di Doveri, che manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo, c’è un bell’inserimento dello spallino Felipe che salta su un cross di Murgia ma manda alto il pallone e poi due minuti di recupero in cui Strefezza coglie un palo clamoroso, su un cross che si trasforma in un tiro e che inganna Dragowski, e poi Felipe manca sotto porta il tap-in vincente. È l’ultima emozione e la chance più grande di un primo tempo deludente. (agg. di R. G. Flore)

GOL ANNULLATO A BOATENG PER FUORIGIOCO!

Allo stadio “Franchi” di Firenze va in scena questo pomeriggio una inusuale sfida salvezza tra la Fiorentina di Giuseppe Iachini, da poco subentrato sulla panchina viola, e la Spal di Leonardo Semplici, rispettivamente quindicesima e ultima ma distanziate di soli sei punti: per i padroni di casa è l’occasione di risalire la china e allontanarsi dalla zona retrocessione mentre gli ospiti con un successo ridurrebbero a sole tre lunghezze il distacco e si avvicinerebbero al terzultimo posto. E nei primi dieci minuti della sfida, con le due compagini schierate a specchio con un 352, è la Fiorentina a partire meglio cercando di innescare le punte atipiche Chiesa e Boateng. E al 7’ proprio il ghanese è protagonista: Castrovilli conquista una punizione e sui coinvolsi sviluppi il giocatore deposita in rete con un tap-in ma Doveri annulla per fuorigioco, decisione avvallata subito dopo dal check del VAR. Ad ogni modo la replica dei ferraresi non c’è grazie anche al veemente avvio dei toscani. (agg. di R. G. Flore)

FORMAZIONI UFFICIALI, SI GIOCA!

Eccoci al via della diretta di Serie A di Fiorentina Spal: in attesa che pure le formazioni ufficiali della sfida facciano il loro ingresso in campo è bene anche tenere conto di alcune statistiche fissate prima della 19^ giornata. Classifica alla mano ricordiamo infatti che i viola stazionano al momento solo alla 15^ piazza, con appena 18 punti all’attivo, messi assieme con quattro vittorie e sei pareggi: i gigliati inoltre hanno finora segnato 22 gol ma ne hanno incassati ben 29. Sono poi numeri affatto migliori per la Spal, fanalino di coda del primo campionato italiano: gli estensi infatti a oggi hanno messo da parte solo 12 punti, con tre successi e altrettanti pareggi e inoltre hanno incassato finora ben 28 gol dagli avversari, segnandone nel contempo solo 12. Ora dobbiamo dare la parola al campo, via! FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; F. Chiesa, K. Boateng. Allenatore: Giuseppe Iachini SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; F. Di Francesco, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici (agg Michela Colombo)

GLI ALLENATORI

In vista della diretta di Fiorentina Spal non possiamo ora non mettere sotto i riflettori anche i due allenatori, oggi chiamati in causa al Franchi nella 19^ giornata di Campionato. Proprio oggi pomeriggio infatti si celebra la prima in casa di Giuseppe Iachini come allenatore della viola: dopo l’esonero di Montella prima di Natale, ecco che è arrivato il tecnico di Ascoli Piceno a risollevare le sorti dei gigliati e certo oggi spera nei tre punti in casa, visto che al suo esordio la Fiorentina ha trovato solo un pari col Bologna. Di contro oggi ci sarà invece un allenatore tra i più duraturi, ovvero Leonardo Semplici, che guida la Spal dal dicembre del 2014. Per il tecnico di Firenze si tratta dunque oggi della sua 214 panchina con gli estensi: un traguardo certo da festeggiare, Segnaliamo pure però che Semplici è volto ben noto al Franchi, avendo diretto le giovanili della viola dal luglio del 2011 al giugno del 2014. (agg Michela Colombo)

I PRECEDENTI

Avvicinandoci a grandi passi alla diretta di Fiorentina Spal, per la 19^ giornata di Serie A, non possiamo ora non prendere in considerazione anche lo storico che interessa i due club, oggi chiamati in causa al Franchi. Dati alla mano possiamo allora leggere di 39 precedenti ufficiali tra i due club, segnati dal 1938 a oggi e pure in occasione del primo e secondo campionato nazionale, come pure in Coppa Italia. Nel complesso possiamo allora segnalare di ben 17 successi da parte dei viola per tale scontro diretto e di 8 vittorie degli estensi, con anche 14 pareggi che completano la statistica. Non ci sorprende segnalare infine che l’ultimo precedente segnato tra fiorentina e spal risale alla passata stagione della Serie A, dove nel doppio scontro regolare assistemmo alla doppia vittoria dei gigliati. I viola infatti si affermarono in casa all’andata e pure al ritorno, qui con il risultato di 4-1 tra le mura del Mazza. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Fiorentina Spal viene diretta dal signor La Penna, e si gioca per la 19^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 12 gennaio. Prosegue il periodo nero per i gigliati, che non vincono da otto partite: domenica scorsa l’esordio di Beppe Iachini in panchina è stato rovinato dal clamoroso pareggio subito al 94’ minuto dal Bologna, che ha impedito alla squadra di festeggiare tre punti importantissimi. Adesso bisogna stare attenti alla classifica, perché il terzultimo posto è solo 4 punti più giù e un rendimento simile sarebbe pericoloso; ne sa qualcosa la Spal, che in trasferta ha ottenuto due buoni colpi (ultimo, quello sul campo del Torino) ma in generale non ha mai trovato ritmo e occupa l’ultima posizione sia pure con una distanza ancora abbordabile per salvarsi. Vedremo se il fiorentino Leonardo Sempliiachinici sarà in grado di fare lo sgambetto alla squadra della sua città; aspettiamo la diretta di Fiorentina Spal, nel frattempo possiamo fare una breve analisi su quelle che saranno le scelte dei due allenatori approfondendo il tema legato alle probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPAL

Iachini conferma per Fiorentina Spal la squadra che ha pareggiato al Dall’Ara: non è prevista alcuna novità dunque, anche se Kevin Prince Boateng spera di sfilare una maglia a Dusan Vlahovic e affiancare Federico Chiesa. Per il resto, Dragowski sarà il portiere con Milenkovic, German Pezzella e Caceres davanti a lui; Lirola e Dalbert si piazzeranno sulle corsie laterali mentre nel terzetto di mezzo ci sarà Pulgar a impostare la manovra, con Benassi e Castrovilli ai suoi lati. Escluso nuovamente Badelj, a favore del rilancio di un Benassi che domenica è andato in gol con una splendida conclusione da fuori. Semplici deve fare a meno dello squalificato Tomovic (un ex): con il recupero di Reca ci sarebbe Thiago Cionek nel terzetto arretrato, completato da Vicari e Igor come dal portiere Etrit Berisha. Strefezza è certo del posto sulla corsia destra ma potrebbe scalare a sinistra con il polacco nuovamente avanzato (e Salamon o Felipe in difesa), in mediana Missiroli tiene le fila della manovra supportato da Valoti e Kurtic mentre Petagna, sicuro del posto come centravanti, dovrebbe avere come sparring partner un Federico Di Francesco cui a causa degli infortuni è mancata continuità.

QUOTE E PRONOSTICO

Viola nettamente favoriti nel pronostico di Fiorentina Spal: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,45 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre già con l’ipotesi del pareggio (segno X) la vincita salirebbe fino a 4,50 volte la puntata. Il segno 2, che regola l’eventualità del successo esterno, vi farebbe intascare una vincita pari a 6,75 volte quanto investito con questo bookmaker.



