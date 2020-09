Video/ Fiorentina Torino (1-0) highlights e gol. Castrovilli decide il match al 78′

Buona la prima per la Fiorentina che soffre quasi fino alla fine ma ottiene i primi tre punti nella Serie A 2020/21 piegando un Torino convincente solo per un tempo. Come si vede nel video di Fiorentina Torino, è stato un inizio equilibrato, al 18′ occasione per i padroni di casa con Kouame che stacca bene su cross di Biraghi, mancando di poco di testa lo specchio della porta. Al 23′ è il Toro ad andare però molto vicino al vantaggio: volée in bello stile di Berenguer e grande risposta di Dragowski. Il finale di tempo però è di marca viola, due grandi interventi di Sirigu su altrettanti colpi di testa di Kouame lasciano inviolata la porta granata. Nella ripresa Chiesa manda in gol Biraghi ma l’esterno è in fuorigioco, la Fiorentina è comunque padrona del gioco a inizio secondo tempo mentre il Torino cala vistosamente, anche e soprattutto dal punto di vista fisico. Chiesa in diagonale va vicinissimo al gol ma al 33′ la pressione viola viene premiata: ancora Federico Chiesa crossa a centro area dal versante di destra, trovando l’inserimento perfetto sul secondo palo di Castrovilli che sigla l’1-0. E’ la giocata che decide la partita nonostante la generosità del Torino nel cercare il pareggio: al 95′ l’ultimo brivido con Belotti che va a segno in acrobazia, ma in posizione di fuorigioco: gol annullato, Fiorentina batte Torino 1-0.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Giuseppe Iachini archivia con soddisfazione la prima vittoria stagionale della Fiorentina: “La squadra sul campo ha fatto un’ottima partita, sul piano tattico e del palleggio siamo stati arrembanti. Potevamo fare gol prima perché ne abbiamo avuto le possibilità, dobbiamo avere sempre questo tipo di atteggiamento. Biraghi? Lo conosciamo, siamo contenti che sia tornato con noi, Abbiamo dei ragazzi che sono tornati da poco, abbiamo molti margini per poter crescere. Il mercato? Se capiterà qualche occasione potremo fare qualcosa, ma stiamo facendo un lavoro importante da sette mesi e credo che dobbiamo andare avanti su questa strada facendo integrare al meglio gli ultimi arrivati“. Per Marco Giampaolo invece il Torino ha ancora molto da lavorare: “La Fiorentina nel suo essere squadra è più avanti di noi. Abbiamo iniziato un nuovo percorso, finché siamo stati bene fisicamente abbiamo fatto anche meglio, poi ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualcosa alla Fiorentina che è una signora squadra. Sirigu? Ha fatto qualche buon intervento, è un portiere importante, il terzo della Nazionale. La riapertura ai tifosi? Giocare con gli stadi chiusi per me è stata una nuova esperienza ed è surreale. Il pubblico ti dà una carica adrenalinica diversa.”

