Video/ Fiorenzuola Albinoleffe (2-1) gol e highlights: Gonzi decide il match (Serie C 17 settembre 2023)

Il Fiorenzuola supera l’Albinoleffe grazie ad un gol di Gonzi che fissa il risultato sul due a uno. In precedenza botta e risposta tra Ceravolo e Zoma. Di seguito le azioni più significative della gara. Munari la mette in mezzo dalla sinistra, Gusu colpisce di testa debolmente. Ceravolo! La sblocca il Fiorenzuola! Gonzi la mette in mezzo, ci arriva Ceravolo che di testa non lascia scampo a Marietta. Problema muscolare per Giorno che deve lasciare il campo. Genevrier prende il posto di Giorno. Zoma! La riprende l’Albinoleffe! Doumbia calcia da fuori area e centra il palo, Zoma sulla ribattuta deposita in rete.

SECONDO TEMPO

Zoma per Gosu che sbaglia la scelta finale. Morello si inserisce e calcia, deviazione di Borghini che per poco non sorprende Marietta. Morello ci prova su punizione, la sfera termina la sua corsa contro la traversa! Gonzi! Ritorna avanti il Fiorenzuola! Grande azione di Morello sulla sinistra, cross per Gonzi che si inserisce e colpisce. Nelli ci prova da fuori area, la sfera termina alta. Calcia Arrighini il cui tiro è murato, arriva Zoma che calcia alle stelle. Termina il match, vincono i padroni di casa.

IL TABELLINO

U.S. Fiorenzuola 1922 vs U.C. Albinoleffe 2-1

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Gentile; Potop ©; Nelli (88’ Musatti); Gonzi; Di Quinzio (75’ Oneto); Ceravolo (64’ Alberti), Sussi; Morello (88’ Silvestro); Nava; Beretta (75’ Di Gesù). All. Bonatti. A disposizione: Guadagno; Roteglia; Bondioli; Stronati; Omoregbe; Seck; Coghetto; Kenzin; Anelli

U.C. Albinoleffe: Marietta; Giorno (16’ Genevier – 75’ Carletti); Marchetti; Doumbia; Brentan (75’ Zanini); Zoma; Gusu; Munari (75’ Piccoli); Munari; Borghini ©; Gatti; Longo (46’ Arrighini). All. Lopez. A disposizione: Pratelli, Tramelli; Milesi; Toccafondi; Angeloni; Muzio; Saltarelli; Agostinelli.

Arbitro: Gangi da Enna – Assistenti: Munitella – Caldarola – IV Ufficiale: D’Agnillo

Reti: 5’ Ceravolo (F); 27’ Zoma (A); 70’ Gonzi (F)

Note: Recupero: 2’ e 6’ – Angoli: 7-2

Ammoniti: Genevier (A); Sussi (F); Borghini (A); Sorzi (F);

