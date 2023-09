DIRETTA/ Fiorenzuola Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Fiorenzuola AlbinoLeffe presenta solamente due precedenti che sorridono al momento alla formazione ospite con una vittoria. Passando alle statistiche più interessanti, le due formazioni hanno realizzato soltanto un gol in campionato. Padroni di casa che vengono da due sconfitte consecutive inflittegli dal Renate e Pro Sesto, rispettivamente con i risultati di 0-1 e 3-1. Campionato che non inizia bene per la formazione nata nel 1922, la sfida con l’AlbinoLeffe potrebbe già considerarsi uno scontro salvezza nonostante soltanto le due partite giocate.

Ospiti che possiedono, a differenza degli avversar, un punto in più in campionato, alla luce anche dei due gol in meno subiti in altrettante sfide. AlbinoLeffe che ha ottenuto un importante pareggio contro il Vicenza con il risultato di 0-0 salvo poi arrendersi tra le mura amiche contro la Triestina, spinta dai gol dell’argentino Facundo Lescano. Domenica 18:30 è previsto l’orario di inizio di questa importante sfida tra Fiorenzuola e Albinoleffe. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Albinoleffe sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FIORENZUOLA ALBINOLEFFE: PER TESTARE LE AMBIZIONI!

Fiorenzuola Albinoleffe, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 18.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. L’inizio di stagione del Fiorenzuola, allenato da Bonatti, è stato estremamente deludente, con due sconfitte consecutive che hanno lasciato il segno. La più recente, una dolorosa sconfitta per 3-1 contro la Pro Sesto, ha colpito duramente la squadra. Ora, il Fiorenzuola è determinato a porre fine a questa serie negativa e cercare di conquistare i primi punti in campionato. Sarà una sfida impegnativa, ma il sostegno appassionato dei tifosi al Velodromo Pavesi potrebbe fare la differenza.

Anche l’AlbinoLeffe, sotto la guida del mister Lopez, sta attraversando un periodo complicato. I seriani hanno ottenuto finora solo un punto, grazie a un pareggio nella prima giornata contro il Vicenza, seguito da una sconfitta casalinga contro la Triestina. Questa squadra ha grandi ambizioni, ma al momento sta lottando per trovare la giusta forma. L’incontro contro il Fiorenzuola rappresenta una prova importante per vedere se possono invertire la tendenza e iniziare a scalare la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Albinoleffe, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza Guadagno, Silvestro, Potop, Nava, Oddi, Stronati, Di Quinzio, Di Gesù, Morello, Alberti, Gonzi. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marietta, Borghini, Marchetti, Gatti, Gusu, Giorno, Doumbia, Piccoli, Saltarelli, Longo, Zoma.

FIORENZUOLA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











