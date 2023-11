Video/ Fiorenzuola Giana Erminio (1-2) gol e highlights: gol di Fall e Fumagalli! (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENZUOLA GIANA ERMINIO (1-2): LA PARTITA

Gran colpo esterno della Giana Erminio che, un po’ a fatica ma tutto sommato con merito, vince 1-2 in casa del Fiorenzuola e fa un bel balzo in classifica: nella cornice dello stadio-velodromo “Attilio Pavesi”, la squadra di Andrea Chiappella sfrutta al meglio le occasioni avute e con un gol per tempo ha ragione della formazione rossonera che si sveglia solo nel finale. Nella prima frazione, non certo indimenticabile e con poco da segnalare, il lampo arriva al minuto 39 e un po’ a sorpresa quando Fall realizza di testa su un bel cross di Caferri.

Nella ripresa si attende la reazione dei ragazzi di Francesco Turrini e invece prima Lamesta sfiora il raddoppio, poi Fumagalli lo trova al 56′ con un gran destro che trova la complicità della traversa. Gara in ghiacciaia? Sì, ma dopo che i biancocelesti ospiti hanno due chance per fare tris, ecco che in pieno recupero Anelli accorcia le distanze con una bella rete in semirovesciata (94′): non solo dato che prima del triplice fischio viene annullato pure il clamoroso 2-2 a Di Gesù per un fallo sul numero uno Zanchi. Pericolo scampato e tre punti per la Giana Erminio che sale così a 21 punti a metà classifica, allontanandosi dalla zona play-out; altro KO invece per il Fiorenzuola, alla terza sconfitta in quattro gare, raggiunto pure dal Novara a 10 punti e ora ultimo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENZUOLA GIANA ERMINIO (1-2): IL TABELLINO

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Bondioli, Potop, Oddi, Omoregbe (dal 22′ st Ceravolo), Nelli (dal 33′ st Musatti), Di Quinzio (dal 32′ st Di Gesù), Morell (dal 21′ st Anelli), Alberti, Oneto (dal 1′ st Stronati). A disposizione: Guadagno, Roteglia, Beretta, Coghetto, Gentile, Kenzin, Nava, Seck, Silvestro. Allenatore: Francesco Turrini.

GIANA ERMINIO: Zacchi, Ferrante, Minotti (dal 46’ st Perna), Groppelli, Caferri, Marotta, Franzoni, Lamesta, Barzotti, Fall (dal 34′ st Verde), Fumagalli (dal 47’ st Piazza). A disposizione: Magni, Pirola, Ballabio, Boafo, Corno, Francolini, Gotti., Messaggi, Pinto, Previtali. Allenatore: Andrea Chiappella.

Reti: 39′ pt Fall (G), 11′ st Fumagalli (G), 49’ st Anelli (F).

Ammonizioni: Alberti (F), Ferrante (G).

