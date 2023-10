Video/ Fiorenzuola Legnago (0-4) gol e highlights: Rocco, Giani e Svidercoschi in rete (13 ottobre 2023)

VIDEO FIORENZUOLA LEGNAGO: LA PARTITA

Video Fiorenzuola Legnago che si apre con un inizio da incubo per i padroni di casa. Ospiti che con un uno-due micidiale si portano in doppio vantaggio dopo appena 11 minuti dall’inizio della sfida. Il primo gol viene realizzato da Rocco. Il giocatore delle Legnago con il destro dal limite dell’area di rigore scarica un tiro potente che colpisce il palo e si deposita in rete. Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare che il Legnago trova il raddoppio, questa volta con l’assist di Muteba per il colpo sotto porta di Giani. Doppio vantaggio delle Legnago ed esultanza da parte della formazione ospite che ha iniziato benissimo la partita. Biancoazzurri che vanno vicinissimi al tris con la doppia occasione capitata tra i piedi di Viero e Mazzani ma si salva il portiere avversario. Nel corso del primo tempo anche un cambio con l’infortunio di Gentile e l’ingresso nel terreno di gioco di Oddi.

Secondo tempo che si apre con il tris da parte del Legnago firmato da Daniele Rocco. Per l’attaccante doppietta personale e quarto gol in campionato. Poco prima lo stesso centravanti era andato vicinissimo al gol senza però trovare la gioia del tris. Questa volta tutto buono doppietta personale per Legnago che si avvicina alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Giana Erminio e Padova. Cala il poker il Legnago con la rete di Svidercoschi. Triplice fischio da parte del direttore di gara e fine della partita con il Legnago che sale a quota 13 punti al sesto posto. Grande inizio di stagione da parte della formazione biancazzurra; Fiorenzuola che invece rimane al diciottesimo posto con sei punti.

FIORENZUOLA: Sorzi M. (Portiere), Sussi C., Potop S., Bondioli A., Gentile D. (dal 28′ pt Oddi R.), Beretta R., Nelli J. (dal 5′ st Alberti T.), Stronati R., Gonzi J. (dal 13′ st Di Quinzio D.), Ceravolo F., Morello M. (dal 36′ st Anelli N.). A disposizione: Coghetto F., Cremonesi M., Di Gesu E., Grisendi F., Guadagno J. (Portiere), Kenzin D., Musatti M., Omoregbe B. M., Oneto E., Seck A., Silvestro A.

LEGNAGO SALUS: Fortin M. (Portiere), Noce M., Pelagatti C., Zanandrea G., Muteba V. (dal 40′ st Travaglini M.), Viero F. (dal 32′ st Casarotti E.), Diaby A., Mazzali S., van Ransbeeck K. (dal 41′ st Franzolini A.), Rocco D. (dal 29′ st Svidercoschi S.), Giani E. (dal 29′ st Sambou B.). A disposizione: Businarolo M. (Portiere), Lonardoni T., Rodella T., Ruggeri G., Tabue K., Tosi R. (Portiere)

Reti: al 10′ pt Rocco D. (Legnago Salus) , al 11′ pt Giani E. (Legnago Salus) , al 3′ st Rocco D. (Legnago Salus) .

Ammonizioni: al 5′ st Sussi C. (Fiorenzuola), al 40′ st Bondioli A. (Fiorenzuola).

