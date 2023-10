DIRETTA/ Fiorenzuola Legnago Salus video streaming tv: emiliani ok in passato (Serie C, 13 ottobre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Fiorenzuola Legnago Salus pone di fronte due formazioni che all’interno del loro passato si sono affrontate solamente in due circostanze. Queste due sfide sono andate in scena tra il 2021 e il 2022 e in entrambe le occasioni ad uscire vincitrice dal campo la Fiorenzuola. Fiorenzuola che presenta quindi il 100% di vittorie in questa sfida contro la formazione in maglia biancoazzurra. Prima sfida andata in scena nel 2021 con il successo con il risultato di 1-0. Ad andare in gol Riccardo Palmieri al minuto 19. Gara di ritorno che vide vincere ancora una volta la Fiorenzuola grazie alle reti di Stronati, Ferri e Mastroianni.

Per la formazione biancoazzurra rete realizzata da Giacobbe. La partita terminò con il risultato di 1-2, contornata da diversi cartellini gialli. Furono infatti 5 quelli estratti per il Legnago uno dei quali portò il cartellino rosso nei confronti dell’ex difensore della Spal Gasparetto; tre invece quelli estratti alla Fiorenzuola. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Legnago Salus in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Legnago Salus, in diretta venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Fiorenzuola e Legnago si sfideranno divise da 4 punti di differenza. Il Legnago è attualmente a quota 10 punti, mentre il Fiorenzuola si trova al quart’ultimo posto con 6 punti. Il Fiorenzuola è l’unica squadra nel girone A che finora non ha ottenuto pareggi, ma ha subito ben 5 sconfitte, presentando la peggiore difesa del campionato con 14 gol subiti. Questo è dovuto anche alla pesante sconfitta subita nell’ultima partita contro la Pergolettese (0-2), ma anche a un rendimento molto deludente in trasferta.

D’altra parte, il Legnago sembra aver costruito un percorso più costante. Dopo essere tornato immediatamente in Serie C dopo la retrocessione del 2022, sembra aver costruito una squadra in grado di competere per la salvezza, evitando così i playout. Tuttavia, il Legnago è reduce da una sconfitta amara subita in casa contro la Giana Erminio, che rende questa sfida ancora più importante per entrambe le squadre.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Legnago Salus, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Andrea Bonatti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guadagno; Oddi, Potop, Nava, Sussi; Oneto, Di Quinzio, Stronati; Gonzi, Ceravolo, Morello, Nava. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin; Noce, Pelagatti, Zanandrea; Muteba, Viero, Diaby, Mazzali; Van Ransbeeck; Giani, Rocco.

FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











