Video/ Fiorenzuola Olbia (0-1) gol e highlights: Ragatzu match winner (Serie C)

VIDEO FIORENZUOLA OLBIA (0-1): LA PARTITA

L’Olbia espugna il Velodromo Attilio Pavesi e conquista 3 punti importantissimi in ottica lotta salvezza, sconfiggendo il Fiorenzuola in questo match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo i sardi partono meglio, con Ragatzu che dopo pochi minuti sfiora il gol con un diagonale mancino insidiosissimo, che sfiora il palo e si perde sul fondo. Dopo un inizio sottotono, i padroni di casa prendono in mano la partita e vanno più volte vicino al vantaggio: la chance più nitida capita sui piedi di Piccinini, che a porta completamente sguarnita calcia alto con scarsa coordinazione. Al 32esimo Cavalli prende anche un palo da posizione defilatissima.

Nel finale della prima frazione di gioco Nanni non sfrutta un contropiede e calcia addosso al portiere avversario. Nella ripresa grande approccio dei rossoneri, che colpiscono subito una traversa con Piccinini, che si coordina questa volta bene, ma viene fermato dal legno. Al 53esimo ecco l’episodio decisivo: tocco di mani evidente da parte di un difensore dei padroni di casa e calcio di rigore per la formazione in casacche bianche. Dal dischetto si presenta Ragatzu, che sfonda le mani a Battaiola e porta avanti i sardi. Nel finale il Fiorenzuola prova l’assedio finale, ma l’Olbia soffre e porta a casa un successo vitale, e tutto sommato meritato.

VIDEO FIORENZUOLA OLBIA (0-1): IL TABELLINO

OLBIA: Gelmi L., Bellodi G., Biancu R., Contini G., Emerson (dal 1′ st Minala J.), Gabrieli N., La Rosa L. (dal 1′ st Boganini L.), Ragatzu D., Sueva G. (dal 15′ st Nanni N.), Travaglini C., Zanchetta F. (dal 11′ st Babbi L.). A disposizione: van der Want M., Babbi L., Boganini L., Brignani F., Di Giorgio, Finocchi G., Incerti D. F., Konig L. A., Minala J., Nanni N., Occhioni F., Renault C., Sanna A.

FIORENZUOLA: Battaiola N., Currarino M., Danovaro F., Mastroianni F. (dal 31′ st Sussi C.), Morello M. (dal 32′ st Di Gesu E.), Oddi R., Oneto E., Potop S., Quaini A., Sartore F., Stronati R. (dal 14′ st Mamona B.). A disposizione: Sorzi M., Arduini E., Areco L., Bondioli A., Cavalli T., Coghetto F., Di Gesu E., Fiorini M., Frison F., Mamona B., Scardina F., Sussi C.

Reti: al 41′ st Nanni N. (Olbia) al 31′ pt Morello M. (Fiorenzuola) , al 39′ pt Mastroianni F. (Fiorenzuola) .

Ammonizioni: al 10′ pt Zanchetta F. (Olbia), al 44′ st Minala J. (Olbia) al 12′ pt Oneto E. (Fiorenzuola), al 32′ pt Quaini A. (Fiorenzuola).

