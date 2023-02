Diretta/ Fiorenzuola Olbia streaming video tv: piacentini in crisi (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA OLBIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fiorenzuola Olbia, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Piacentini in crisi dopo una grande prima metà di campionato che aveva lanciato addirittura il Fiorenzuola verso il vertice: l’ultima sconfitta in casa della capolista Reggiana è stata però la sesta nelle ultime sette partite degli emiliani, con soli 3 punti conquistati contro la Lucchese.

L’Olbia resta terzultima in classifica nel girone B con una sconfitta per 2-4 contro la Fermana in casa che ha rappresentato per i sardi l’ennesima partita di grandi difficoltà difensive. Nel match d’andata il Fiorenzuola è passato col punteggio di 1-2 in casa dell’Olbia, inizio di una cavalcata che ha portato i piacentini in piena zona play off mentre l’Olbia da inizio campionato si dibatte nei bassifondi della classifica.

FIORENZUOLA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Olbia, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Stronati, Fiorini, Oneto, Sartore, Mastroianni, Morello. Risponderà l’Olbia allenata da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Van Der Want, Brignani, Emerson, Travaglini; Fabbri, La Rosa, Biancu, Sperotto; König; Nanni, Ragatzu.

FIORENZUOLA OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











