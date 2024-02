Video/ Fiorenzuola Virtus Verona (1-1) gol e highlights: pareggio di Demirovic! (Serie C, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA VIRTUS VERONA: LA SINTESI

Allo Stadio Velodromo Attilio Pavesi le squadre di Fiorenzuola e Virtus Verona si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Tabbiani si affacciano pericolosamente in zona offensiva chiamando Sibi alla parata sullo spunto di Ceravolo propiziato dal pallone perso da Metlika intorno al 16′.

I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 38′ grazie alla rete messa a segno da D’Amico, protagonista di una bella giocata. Nel secondo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Fresco suonano la carica al 55′ con Amadio che spreca al momento di concludere. Nell’ultima parte dell’incontro i virtussini trovano il gol del pareggio all’83’ per merito del preciso calcio di punizione battuto da Demirovic su cui nulla ha potuto l’ottimo Sorzi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabrizio Ramondino, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Nelli, Di Gesù, Sorzi ed Alberti da un lato, Ceter, Mazzolo e Manfrin dall’altro. Il punto conquistato in questo ventottesimo turno di campionato permette al Fiorenzuola di salire a quota 27 ed alla Virtus Verona di portarsi a 39 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENZUOLA VIRTUS VERONA: IL TABELLINO

Fiorenzuola-Virtus Verona 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 38′ D’Amico(F); 83′ Demirovic(V).

FIORENZUOLA (4-3-3) – Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Maffei; Oneto, Nelli, Di Gesù; D’Amico, Ceravolo, Morello. A disposizione: Bertozzi, Gentile, Alberti, Bocic, Seck, Popovic, Brogni, Musatti, Reali, Anelli. Allenatore: Luca Tabbiani.

VIRTUS VERONA (3-4-1-2) – Sibi; Cabianca, Mazzolo, Ruggero; Daffara, Metlika, Zarpellon, Amadio; Danti; Ceter, Gomez. A disposizione: Zecchin, Voltan, Mehic, Begheldo, Manfrin, Ntube, Zigoni, Toffanin, Ronco, Lodovici, Demirovic, Vesentini, Menato, Ambrosi. Allenatore: Luigi Fresco.

Arbitro: Fabrizio Ramondino (sezione di Palermo).

Ammoniti: 31′ Nelli(F); 48′ Ceter(V); 54′ Di Gesù(F); 60′ Mazzolo(V); 70′ Sorzi(F); 78′ Manfrin(V); 90′ Alberti(F).

