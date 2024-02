Diretta/ Fiorenzuola Virtus Verona (risultato 0-0) streaming video tv: tiro di Ceravolo! (25 febbraio 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Fiorenzuola e Virtus Verona è cominciata da poco più di una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Tabbiani si affacciano pericolosamente in zona offensiva chiamando Sibi alla parata sullo spunto di Ceravolo propiziato dal pallone perso da Metlika intorno al 16′. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENZUOLA (4-3-3) – Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Maffei; Oneto, Nelli, Di Gesù; D’Amico, Ceravolo, Morello. A disposizione: Bertozzi, Gentile, Alberti, Bocic, Seck, Popovic, Brogni, Musatti, Reali, Anelli. Allenatore: Luca Tabbiani. VIRTUS VERONA (3-4-1-2) – Sibi; Cabianca, Mazzolo, Ruggero; Daffara, Metlika, Zarpellon, Amadio; Danti; Ceter, Gomez. A disposizione: Zecchin, Voltan, Mehic, Begheldo, Manfrin, Ntube, Zigoni, Toffanin, Ronco, Lodovici, Demirovic, Vesentini, Menato, Ambrosi. Allenatore: Luigi Fresco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FIORENZUOLA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Virtus Verona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

Le statistiche della diretta di Fiorenzuola Virtus Verona si fanno notare subito con un dato interessante che riguarda tutte e due le squadre poiché realizzano una percentuale significativa dei loro gol nel periodo che va dai minuti 61 al 75, entrambe con il 26%. La Fiorenzuola sembra godere di una buona forma recente, non avendo perso nelle ultime 6 partite. Tuttavia, la squadra ha faticato a ottenere vittorie in casa, con sette partite consecutive senza successi. D’altra parte, la Virtus Verona ha avuto difficoltà a segnare in trasferta, non riuscendo a trovare la via del gol in sei delle sue tredici partite giocate lontano dal proprio terreno.

Entrambe le squadre presentano un record simile riguardo al vantaggio al termine del primo tempo, con la Fiorenzuola in vantaggio nel 14% delle partite e la Virtus Verona nel 17%. Ciò suggerisce che entrambe le squadre potrebbero dover lavorare sulla loro verve realizzativa nel primo tempo per cercare di ottenere risultati migliori. Detto questo passiamo alle formazioni ufficiali, la diretta di Fiorenzuola Virtus Verona è alle porte! (agg. Gianmarco Mannara)

FIORENZUOLA VIRTUS VERONA: GLI EMILIANI NON POSSONO SBAGLIARE!

Fiorenzuola Virtus Verona, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Il Fiorenzuola si presenta a questa partita dopo una sconfitta contro il Legnago, un risultato amaro considerando che i rossoneri hanno giocato in superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Questo stop interrompe una serie positiva di sei partite consecutive, durante le quali il Fiorenzuola si era rimesso in corsa per la salvezza anticipata (a soli 5 punti di distanza), un obiettivo che sembrava irraggiungibile fino al ritorno del mister Tabbiani.

Gli ospiti guidati da mister Fresco arrivano al Velodromo Pavesi in piena lotta per i play off, con un pareggio (in casa contro l’Albinoleffe) e una vittoria nelle ultime due partite, puntando a conquistare punti preziosi. Tuttavia, la Virtus Verona ha vinto solo una delle ultime sette partite (contro l’Arzignano) e cercherà di tornare alla vittoria. Nel mercato di gennaio, i veneti hanno perso il loro capocannoniere del girone di andata, Casarotto, trasferitosi all’Entella.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Virtus Verona, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Sussi, Bondioli, Potop, Maffei; Di Gesù, Nelli, Oneto; D’Amico, Ceravolo, Morello. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Mazzolo, Faedo, Ruggero; Daffara, Metlika, Mehic, Demirovic, Manfrin; Zigoni, Casarotto.

FIORENZUOLA VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











