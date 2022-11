Video/ Foggia Avellino (1-1) gol ed highlights: Russo risponde a Petermann!

VIDEO FOGGIA AVELLINO (1-1): PARI ALLO ZACCHERIA

Video Foggia Avellino che si apre con la rete dopo pochissimi istanti di partita da parte dei satanelli. Petermann approfitta della leggerezza difensiva degli irpini è dagli undici metri realizza il calcio di rigore concessogli la direttore di gara. Avellino che rientra in partita con un altro calcio piazzato. Russo calcia la punizione ed una deviazione consente al giocatore numero 10 avellinese, scuola Napoli, di trovare la rete del pari.

Gara molto accesa sia in campo che no. La gara, difatti, verrà interrotta per diversi minuti a causa di fumogeni e dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Nel finale di partita dei primi 45 minuti occasione per il Foggia con Vuthaj prima e Petermann dopo che però si spengono contro il muro alzato da Pane, portiere irpino.

VIDEO FOGGIA AVELLINO: IL SECONDO TEMPO

Secondo tempo del match che riparte con le stesse emozioni del primo. Protagonisti i due portieri: da una parte Nobile e dall’altra Pane che sfoggiano diverse belle parate. Su tutti Pane risponde presente su Vuthaj che da due passi spreca di testa impattando debolmente. Nel finale forcing di entrambe le squadre che non volevano accontentarsi del pareggio ma che dovranno farlo perché il direttore di gara fischia tre volte e dichiara il match concluso. Squadre che rimangono, irpini al 12esimo e satanelli al 13esimo posto.

VIDEO FOGGIA AVELLINO: IL TABELLINO

MARCATORI: 3′ pt Petermann rig. (F), 7′ pt Russo (A).

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Rizzo Al., Di Pasquale, Sciacca (1′ st Leo); Garattoni, Di Noia, Frigerio (32′ st Peralta), Petermann (44′ st Odjer), Costa; Vuthaj, Ogunseye (31′ st D’Ursi). A disp.: Dalmasso, Illuzzi, Malomo, Nicolao, Peschetola, Schenetti, Iacoponi, Tonin. All.: Gallo.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo Ag., Moretti, Auriletto, Tito; Garetto (29′ st Maisto), Matera (43′ st Franco), Casarini; Russo (29′ st Kanoute); Trotta (13′ st Murano), Gambale. A disp.: Forte, Pizzella, Aya, Ricciardi, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.

ARBITRO: Sig. Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.

ASSISTENTI: Sig.ri Giuseppe Licari della sezione di Marsala, Antonio D’Angelo della sezione di Perugia, Dario Madonia della sezione di Palermo (quarto uomo).

AMMONITI: 26′ pt Russo (A), 31′ pt Casarini (A) e 50′ pt Petermann (F).

VIDEO FOGGIA AVELLINO: GOL ED HIGHLIGHTS











