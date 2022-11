Diretta/ Foggia Avellino streaming video tv: cercasi continuità (Serie C)

DIRETTA FOGGIA AVELLINO: PUGLIESI FAVORITI!

Foggia Avellino, in diretta lunedì 7 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Un Monday Night interessantissimo tra due squadre vogliose di scalare la classifica dopo un inizio di stagione sottotono.

Il Foggia è a metà classifica con 14 punti in undici partite, frutto di quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. I rossoneri hanno raccolto 10 punti nelle ultime quattro partite: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-2 contro la Viterbese. L’Avellino, invece, è a quota 12 punti, raccolti grazie a tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. I Lupi nell’ultima giornata hanno pareggiato 2-2 contro il Catanzaro.

FOGGIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno. Attenzione però: come ogni gara del lunedì, sarà disponibile su Rai Sport (canale 58) e anche in streaming su Raiplay. L’alternativa è rappresentata da Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Abellino sarà inoltre in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AVELLINO

Dopo aver presentato la diretta Foggia Avellino, è il momento di scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine rossonera, schierata con il 3-5-2: Nobile, Di Pasquale, Sciacca, Rizzo, Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa, Vuthaj. Tonin. Andiamo adesso a scoprire il probabile undici dei campani, in campo con il 4-3-1-2: Pane, Rizzo, Aya, Moretti, Tito, Casarini, Franco, Dall’Oglio, Russo, Trotta, Murano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a scoprire le quote per le scommesse della diretta Foggia Avellino. L’1-X-2 vede favorita la formazione di casa, ecco i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Foggia è a 1,93, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo dell’Avellino paga 3,85 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,68, mentre l’Over 2,5 è a 2,05. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.

