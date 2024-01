DIRETTA/ Foggia Avellino video streaming tv: una grande storia alle spalle (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA FOGGIA AVELLINO: TESTA A TESTA

Il confronto storico prima della diretta di Foggia Avellino rivela un equilibrio nelle sfide disputate tra le due squadre nelle serie minori. Nelle due partite giocate in Serie B, il bilancio è di una vittoria per il Foggia e una per l’Avellino, sottolineando una parità di rendimento quando entrambe le squadre militavano nella stessa categoria. Tuttavia, è nella Serie C che il confronto assume contorni più articolati, con un totale di otto partite disputate tra Foggia e Avellino. In questo contesto, il Foggia ha ottenuto due vittorie, l’Avellino ne ha conquistate altrettante, mentre tre incontri si sono conclusi con una divisione di punti. Queste statistiche mostrano un certo equilibrio competitivo tra le due squadre, riflettendo la natura imprevedibile del calcio. La presenza di pareggi sottolinea la difficoltà di prevedere l’esito di ciascun incontro e sottolinea la competitività tra Foggia e Avellino.

Le sfide passate possono fornire indicazioni sulle dinamiche storiche tra le due squadre, ma ogni partita è un’entità separata, influenzata da variabili come la forma attuale delle squadre, la tattica adottata e le condizioni fisiche dei giocatori. Il prossimo incontro tra Foggia e Avellino sarà quindi un’opportunità per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione e dimostrare la propria forza attuale. Nonostante le statistiche storiche, il calcio è notoriamente imprevedibile, e ogni partita offre la possibilità di creare nuovi capitoli nella rivalità tra queste due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

FOGGIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Foggia Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Foggia Avellino e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Foggia Avellino, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Il Foggia, partito con l’obiettivo dei playoff, sta attraversando una stagione deludente, senza riuscire a mantenere una continuità di risultati positivi. Dopo la sconfitta casalinga contro il Taranto (1-2) e il pesante ko a Giugliano (4-1), i Satanelli devono invertire la rotta per evitare la minaccia di retrocessione. Nel mercato invernale sono arrivati nuovi giocatori come Santaniello, Perina e Tascone, i quali potrebbero fare il loro esordio dal primo minuto.

Per l’Avellino, il gol subito nei minuti di recupero contro la Juve Stabia è stato un colpo duro, privandoli di un importante successo. Una vittoria avrebbe ridotto il distacco dalla capolista a soli 3 punti. Ora, la squadra deve concentrarsi sulla sfida allo Zaccheria contro un Foggia desideroso di riscatto. Il tecnico Pazienza dovrà fare a meno di Patierno, squalificato, e degli infortunati Tozai, Russo, Casarini e Benedetti.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Avellino, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Tommaso Coletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Salines, Fiorini, Carillo, Rizzo; Marino, Tascone; Embalo, Schenetti, Millico; Santaniello. Risponderà l’Avellino allenato da Michele Pazienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino, Tito; Gori, Sgarbi.

FOGGIA AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











