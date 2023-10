Video/ Foggia Brindisi (2-0) gol e highlights: derby pugliese ai rossoneri (Serie C, 14 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA BRINDISI: LA CRONACA

Video, gol e highlights Foggia Brindisi, gara valevole per l’ottava giornata di Serie C Girone C vinta col risultato di 2-0 dai rossoneri. La prima frazione ha visto i padroni di casa giganteggiare e al 16′ il punteggio era già di 1-0: Garattoni colpisce forte dalla distanza, Saio tocca ma non basta e il tabellone dello Zaccheria deve aggiornare il display. Al 31′ arriva il raddoppio, questa volta frutto del tiro di Schenetti sulla ribattuta di Saio sul cross di Garattoni. Il primo tempo termina con il Brindisi mai realmente sceso in campo a differenza degli avversari, assoluti padroni del campo.

Nella ripresa poche emozioni per via di un Foggia molto più conservativo anche se alcune chance per il tris le ha avute, su tutte la traversa di Salines a giro al 76′. Poco prima da annotare il gol annullato al Brindisi poco dopo l’ora di gioco per via di un posizione irregolare dell’autore del gol Albertini. Una rete che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola e che invece è stata probabilmente la pietra tombale di questo match. Foggia che tolto l’esordio col Taranto non ha mai perso e con questo successo si porta a 15 punti in 8 partite. Ben diversa la situazione del Brindisi che dopo sette gare ha esattamente lo stesso numero di punti.

VIDEO FOGGIA BRINDISI, IL TABELLINO

FOGGIA-BRINDISI 2-0

RETI: 17’ pt Garattoni (F), 31’ pt Schenetti (F)

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni (19’ st Garattoni) Martini (24’ st Rossi), Di Noia, Vezzoni; Schenetti (26’ st Marino); Peralta (19’ st Beretta), Tonin (37’ st Idrissou). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Vacca, Riccardi, Odjer, Fiorini, Papazov. Allenatore: Cudini,

BRINDISI (4-3-3): Saio; Valenti, Bellucci, Bizzotto, Nicolao (26’ pt Monti); Ceesay (8’ st Petrucci) Malaccari (33’ st Lombardi); Albertini, Bunino (1’ st Mazia), Fall (1’ st Costa); Ganz. A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo. Allenatore: Danucci

Arbitro: Frascaro di Firenze

Ammoniti: Salines (F), Di Noia (F), Albertini (B)

