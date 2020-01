Diretta Foggia Città di Fasano/ Streaming video tv: satanelli per la vetta (Serie D)

Avvicinandoci alla diretta di Foggia Città di Fasano, possiamo analizzare adesso le statistiche dei satanelli allo Zaccheria: abbiamo già detto che dopo la sconfitta contro il Sorrento la squadra di Ninni Corda ha ottenuto tre vittorie consecutive nel suo stadio, piegando nell’ordine Altamura, Gelbison Cilento e Gladiator con un totale di 7 gol realizzati e soltanto uno subito. In generale invece sono sette le partite di imbattibilità del Foggia, con sei successi a fronte di un pareggio comunque prezioso perché ottenuto in trasferta contro il Bitonto, che condivide il primo posto nel girone H. In casa i satanelli viaggiano a ritmo spedito: 20 punti in 9 partite, una sola sconfitta e i pareggi contro Gravina e Casarano. Il dato curioso se vogliamo riguarda i gol subiti: vero che in trasferta ha giocato una partita in meno, ma ha comunque incassato appena 3 reti mentre tra le mura amiche le marcature subite sono già 7, con un trend che comunque sta migliorando rispetto alla prima parte della stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

I TESTA A TESTA

Foggia Città di Fasano rappresenta per i satanelli una sfida contro quella che in questa stagione è diventata una sorta di bestia nera: due le partite giocate contro questo avversario, e due sconfitte anche se di una dovremmo tecnicamente parlare di un pareggio, riferendoci ai 90 minuti. Abbiamo già citato quella dell’esordio in questo campionato di Serie D, decisa dal gol di Vincenzo Corvino quando sulla panchina del Foggia c’era ancora Amantino Mancini, che appena dopo si era dimesso; il 4 dicembre invece le due squadre si erano affrontate nei quarti di finale di Coppa Italia (ovviamente di Serie D) e la sfida si era risolta ai calci di rigore. Il Città di Fasano aveva sbloccato con Tiziano Prinari, i satanelli avevano risposto con Francesco Russo; dal dischetto era stato decisivo l’errore di Matteo Gerbaudo. Oggi per la prima volta il Foggia gioca contro il Città di Fasano allo Zaccheria, e potrebbe dunque vendicare queste due sconfitte prendendosi tre punti importanti per la classifica del girone H. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Foggia Città di Fasano, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie D 2019-2020. Il successo in casa contro la Gladiator del 22 dicembre scorso è stata la terza vittoria consecutiva per i Satanelli. Una striscia che ha permesso ai rossoneri di mantenere la vetta nel girone H a braccetto con il Bitonto, che si sta rivelando un osso molto duro per la promozione in Serie C. In questa prima giornata del girone di ritorno il Foggia dovrà affrontare un Città di Fasano che all’esordio aveva sorpreso la squadra di Corda, infliggendole una delle 2 sconfitte subite nel girone d’andata. Quarto in classifica e a -7 dalla vetta, il Città di Fasano ha chiuso il 2019 pareggiando in casa del Brindisi. Pur mancando della continuità assoluta per rincorrere la vetta, la squadra di Laterza si è dimostrata competitiva per i piani alti della classifica e il Foggia dovrà fare attenzione a non farsi sorprendere di nuovo, con i rossoneri che hanno vinto le 3 partite in casa successive alla sconfitta interna col Sorrento dello scorso 10 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CITTA’ DI FASANO

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Foggia Città di Fasano, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie D. Il Foggia allenato da Ninni Corda sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Fumagalli, Kourfalidis, Gentile, Cittadino, Russo, Tortori, Gerbaudo, Campagna, Salines, Di Jenno, Cadili. Risponderà il Città di Fasano guidato in panchina da Laterza con un 4-4-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Suma, De Vitis, Rizzo, Gonzales, Pedicone, Gomez, Ganci, Schena, Chocis, Diaz, Prinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Foggia e Città di Fasano di Serie D, ecco che l’agenzia Snai propone a 1.45 la quota relativa al successo interno, a 4.75 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 6.00 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.55 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.45.



