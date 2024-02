DIRETTA/ Foggia Crotone video streaming tv: ecco alcuni precedenti memorabili (Serie C, 26 febbraio 2024)

DIRETTA FOGGIA CROTONE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Foggia Crotone avrà l’esordio in panchina per i calabresi di mister Silvio Baldini. L’ex allenatore del Palermo torna in panchina dopo aver allenato il Perugia in serie B nella passata stagione. Tra i precedenti giocati tra queste due formazioni si evidenzia il pareggio del 9 maggio 2004 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, ma anche la sfida giocata nel 2018 allo stadio Ezio Scida di Crotone terminata con il successo dei calabresi con il risultato di 4-1. Ad andare in rete Faraoni, Firenze, Nalini e lo svedese Rohden. Inutile il gol nel finale nei minuti di recupero dell’attaccante Fabio Mazzeo.

Nel 2023, queste due formazioni si sono affrontate nei play off di promozione del campionato di serie C. Ad avere la meglio il Foggia che passò al turno successivo con in panchina Delio Rossi. La gara di andata di questo campionato è finita con il risultato di 2-1 per il Crotone grazie alle reti di Gomez e Vitale; per i pugliesi in rete Tonin. (Marco Genduso)

FOGGIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Foggia Crotone sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Foggia Crotone e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Foggia Crotone, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Satanelli a caccia del tris, i rossoneri nell’ultima gara disputata allo stadio “Fanuzzi” hanno battuto il Brindisi con il risultato di 2-0, dopo il precedente successo sul Monopoli incamerando ossigeno prezioso in classifica e portandosi a +4 dalla zona play out.

Il Crotone nella scorsa gara disputata tra le mura amiche dello “Scida” ha pareggiato con il Taranto con il risultato di 2-2, curiosamente si è trattato del quarto pareggio consecutivo per i pitagorici che restano settimi in classifica in piena zona play off ma sono ancora staccati dal treno delle prime posizioni in classifica. Al nuovo allenatore Silvio Baldini i calabresi chiedono un cambio di passo per puntare ad essere protagonisti nei play off a fine stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Foggia Crotone, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Tommaso Coletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perina; Salines, Ercolani, Carillo, Silvestro; Vezzoni, Odjer, Tascone; Millico, Santaniello, Rolando. Risponderà il Crotone allenato da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Dini; Rispoli, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, D’Angelo; Tribuzzi, Vitale, D’Ursi; Gomez.

FOGGIA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











