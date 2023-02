Video/ Foggia Gelbison (1-1) gol ed highlights: solo pari allo Zaccheria!

Video Foggia Gelbison che termina con un pareggio che non fa felice il pubblico del Pino Zaccheria con soltanto un punto. Primo tempo che vede i foggiani giocare meglio, Schenetti cerca di liberarsi dalla marcatura della formazione rossoblu che però si difende bene e nega le avanzate al giocatore. Tra i più pericolosi però c’è De Sena che prova in acrobazia sblocca risultato senza però riuscirci. Secondo tempo che si apre con il passare in vantaggio della formazione ospite.

Video/ Padova Pergolettese (0-3) gol e highlights: clamoroso all'Euganeo (Serie C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO FOGGIA GELBISON: GOL ED HIGHLIGHTS

Trova il goal l’ex giocatore di Atalanta e Crotone Tumminello che abile a spedire la palla importa controllando la palla e trovando il goal del vantaggio, un po’ a sorpresa dopo una serie di deviazioni all’interno dell’area di rigore. Gioca con il cronometro la formazione ospite ma ecco gli uomini di casa che, dopo diverse occasioni, riescono a timbrare il pareggio con la rete del solito Garattoni abile ad incrociare dopo il passaggio del compagno. Gol numero sei in campionato e forcing finale che però non sorride alla formazione foggiana che si accontenta soltanto di un punto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

VIDEO FOGGIA GELBISON: IL TABELLINO

FOGGIA: Nobile T., Costa F., Di Noia G. (dal 12′ st Frigerio M. R.), Di Pasquale D., Garattoni A., Leo D., Ogunseye R., Peralta D. (dal 13′ st Iacoponi D.), Petermann D. (dal 32′ st Kontek I.), Rizzo A., Schenetti A. (dal 19′ st Bjarkason B.). A disposizione: Ngagne D., Battimelli G., Bjarkason B., Capogna P., Frigerio M. R., Iacoponi D., Kontek I., Markic T., Odjer M., Pirrone G., Rutjens C.

GELBISON: Anatrella D., Cargnelutti R., Correnti M. R., De Sena C., Gilli M., Granata A., Graziani V. (dal 39′ st Francofonte N.), Nunziante C., Papa S., Savini G., Tumminello M. (dal 25′ st Infantino S.). A disposizione: Vitale S., Capone F., Francofonte N., Infantino S., Kyeremateng N., Marong B., Onda A., Sane A.



Diretta/ V.Francavilla Giugliano (risultato finale 4-1): dominio pugliese!

Reti: al 33′ st Garattoni A. (Foggia) al 13′ st Tumminello M. (Gelbison) .

Ammonizioni: al 20′ pt Costa F. (Foggia), al 23′ pt Di Noia G. (Foggia), al 40′ st Di Pasquale D. (Foggia), al 45’+1 st Ogunseye R. (Foggia), al 45’+3 st Iacoponi D. (Foggia) al 35′ pt Savini G. (Gelbison), al 29′ st Anatrella D. (Gelbison), al 40′ st Infantino S. (Gelbison).

© RIPRODUZIONE RISERVATA