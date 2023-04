Video/ Foggia Giugliano (3-0) gol e highlights: Delio Rossi abbatte Di Napoli

VIDEO FOGGIA-GIUGLIANO (3-0) 36^ GIORNATA SERIE C 2022-2023, GIRONE C: SINTESI, GOAL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia supera il Giugliano per 3 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Delio Rossi a partire meglio riuscendo a passare in vantaggio subito al 7′ grazie alla rete messa a segno da Ogunseye, su assist di Costa. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Di Napoli tentano di reagire fallendo una buona opportunità con Thiam al 23′ ma i rossoneri non stanno a guardare e sfiorano il bis al 25′ con un colpo di testa impreciso di Iacoponi. Nel secondo tempo i campani ricominciano con lo spirito giusto per provare a pareggiare ed infatti centrano la traversa al 55′ con lo spunto di Salvemini. Nell’ultima parte dell’incontro i pugliesi trovano il gol del raddoppio al 67′ tramite il calcio di rigore trasformato da Petermann e concesso per fallo di Biasol su Frigerio ed è proprio lo stesso Frigerio a firmare il gol del tris al 77′, su suggerimento di Costa.

Diretta/ Foggia Giugliano (risultato finale 3-0): Frigerio cala il tris!

Gli animi si scaldano e Di Dio lascia i gialloblu in dieci per il cartellino rosso rimediato al 68′ così come Garattoni viene espulso sul fronte opposto al 90’+1′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Pirrotta, proveniente dalla sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre ad aver espulso Garattoni tra i padroni di casa e Di Dio con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Schenetti e Frigerio da un lato, Gladestony dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono al Foggia di salire a quota 58 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Giugliano non si muove, restando fermo a 43 punti.

DIRETTA/ Giugliano Catanzaro (risultato finale 0-4): eguagliato record di punti in C!

FOGGIA-GIUGLIANO, IL TABELLINO

Foggia-Giugliano 3-0 (p.t. 1-0)

Reti: 7′ Ogunseye(F); 67′ rig. Petermann(F); 77′ Frigerio(F).

FOGGIA (3-5-2) – Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Iacoponi, Ogunseye. Allenatore: Delio Rossi.

GIUGLIANO (4-3-1-2) – Viscovo; Rondinella, Zullo, C. Poziello, Oyewale; Gladestony, Felippe, R. Poziello; Di Dio; Salvemini, Sorrentino. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Arbitro: Fabio Pirrotta (sezione di Barcellona Pozzo di Gotto).

Ammoniti: 31′ Gladestony(F); 45′ Schenetti(F); 45’+2′ Frigerio(F).

Espulsi: 68′ Di Dio(G); 90’+1′ Garattoni(F).

DIRETTA/ Messina Foggia (risultato finale 0-1): decide Frigerio nel primo tempo!













© RIPRODUZIONE RISERVATA