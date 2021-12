Video/ Foggia Monterosi Tuscia (1-1): highlights e gol. Rizzo Pinna salva i satanelli

VIDEO FOGGIA-MONTEROSI TUSCIA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria le formazioni di Foggia e Monterosi Tuscia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Zeman a cominciare meglio la sfida affacciandosi in zona offensiva al 9′ quando il tiro al volo di Garattoni su suggerimento di Ferrante finisce in curva.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri si vedono costretti ad effettuare una sostituzione in maniera prematura richiamando in panchina Garattoni ed inserendo al suo posto Nicoletti a causa di un infortunio già al 43′. Nel finale del primo tempo gli ospiti allenati da mister Menichini tentano di spezzare l’equilibrio con un tiro insidioso di Di Paolantonio al 45’+1′ sul quale è intervenuto prontamente Volpe.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto a ridosso dell’intervallo ed i biancorossi riescono infatti a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Adamo, capitalizzando l’assist di Verde. I diavoli non ci stanno e tentano subito di reagire a dovere. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Rizzo Pinna a siglare il gol del pareggio al 90′ e pugliesi che rimangono pure in inferiorità numerica nel recupero al 90’+2′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Petermann.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi, proveniente dalla sezione di Carbonia, oltre ad aver espulso Petermann, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ferrante da un lato, Tonetto ed Alia dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette rispettivamente al Foggia di salire a quota 29 ed al Monterosi di portarsi a 21 punti nella classifica del girone C della Serie C.

IL TABELLINO

Foggia-Monterosi Tuscia 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Adamo(M); 90′ Rizzo Pinna(M).

FOGGIA (4-3-3) – Volpe; Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Martino; Garofalo, Petermann, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disposizione: Dalmasso, Nicoletti, Di Jenno, Rocca, Maselli, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo. All.: Zeman.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) – Alia; Mbende, Borri, Tartaglia; Cancellieri, Adamo, Di Paolantonio, Parlati, Verde; Caon, Tripoli. A disposizione: Marcianò, Polito, Polidori, Buglio, Buono, Tonetto, Nasini, Rocchi, Feudo. All.: Menichini.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia).

Ammoniti: 37′ Tonetto(M); 71′ Alia(M); 82′ Ferrante(F).

Espulsi: 90’+2′ Petermann(F).

