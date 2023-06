Video/ Foggia Pescara (2-2) gol e highlights: ritorno decisivo (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA PESCARA: TUTTO RIMANDATO!

Video Foggia Pescara che evidenzia dopo solamente 90 secondi il primo gol della partita. L’ex giocatore del Palermo Davide Petermann è bravissimo a ricevere il pallone da Schenetti e calciare di prima intenzione con il sinistro sul primo palo. Lo stadio del Foggia esplode di felicità sotto i colori rossoneri ma la festa dei pugliesi si conclude quando il Pescara di Zeman trova la rete del pareggio dopo un contropiede portato in avanti da delle monache e Aloi. Dagli 11 m si presenta l’ex giocatore della Juventus Rafia che non sbaglia contro il portiere trovando il gol del pareggio. Pescara che riesce anche a sorpassare il Foggia ma soltanto per qualche istante perché il direttore di gara ravvisa una posizione irregolare di fuorigioco annullando il gol a Cuppone.

Sorpasso Pescara con la rete del neoentrato Lescano che ci mette una manciata di secondi prima di entrare nel tabellino ma dopo 15 minuti ecco il gol del nuovo pareggio con Bjarkason, dopo un’azione ottima con Ogunseye. Ritmi accesi e pubblico meraviglioso che ha tenuto compagnia a tutti i giocatori in campo per più di 90 minuti. Finisce il match, termina la partita con il risultato di 2-2.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FOGGIA PESCARA : IL TABELLINO

FOGGIA 22 Dalmasso, 2 Garattoni (dal 22′ st 6 Di Pasquale), 3 Rizzo, 4 Kontek, 7 Schenetti, 9 Ogunseye (dal 32′ st 44 Iacoponi), 10 Peralta, 21 Osvaldo, 25 Petermann (dall’8′ st 28 Di Noia), 27 Bjarkason, 32 Costa. A disposizione: 1 Raccichini, 5 Vacca, 6 Di Pasquale, 28 Di Noia, 31 Markic, 44 Iacoponi, 91 Capogna. Allenatore: Delio Rossi

PESCARA 22 Plizzari (dal 1′ st 31 D’Aniello), 8 Aloi, 11 Delle Monache (dal 1′ st 10 Lescano), 17 Rafia, 18 Boben, 20 Kraja (dal 25′ st 19 Mora), 24 Mesik, 27 Cuppone, 29 Cancellotti, 30 Merola (dal 1′ st 7 Kolaj), 32 Gozzi. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 9 Vergani, 10 Lescano, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 28 Ingrosso, 88 Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman

Reti: al 2′ pt Petermann, al 23′ pt Rafia (rigore), al 3′ st Lescano, al 15′ st Bjarkason

Ammonizioni: Kontek, Di Noia, Gozzi, Rafia

