Video/ Foggia Taranto (1-1) gol e highlights: pareggio nel derby di Puglia (Serie C)

VIDEO FOGGIA TARANTO 1-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-1 Foggia Taranto. Il derby di Puglia, valido per l’11^ giornata di andata del girone C di Serie C si chiude in parità, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Foggia si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello conseguito nel turno infrasettimanale al San Nicola di Bari, con il medesimo risultato. I rossoneri restano nella parte alta di classifica con 17 punti, guadagnandone uno sulla seconda della classe, il Catanzaro. Per il Taranto è arrivato un buon punto sul difficile campo del Pino Zaccheria di Foggia, e restano appaiati in classifica proprio con i rossoneri a 17 punti. Andiamo a rivivere le emozioni del match. Il primo tempo si apre con ritmi vivaci da entrambe le parti. Sono i rossoneri che provano per primi a rendersi pericolosi.

Al 5′ ci prova Curcio dalla distanza, trovando la parata di Chiorra. Al 15′ arriva il primo squillo del Taranto. Saraniti conclude da buona posizione ma trova l’opposizione di Martino. Al 18′ gli ospiti passano in vantaggio. Saraniti viene servito in area, su di lui si fionda Alastra che lo stende, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Saraniti che fulmina il numero 1 rossonero, è 0-1. Il Foggia prova a rispondere subito con Ferrante. Curcio pennella al centro per El Tigre, che da due passi manca clamorosamente la porta. Al 32′ gli ospiti sfiorano il raddoppio. Santarpia salta un uomo e conclude, Alastra respinge e la palla finisce sui piedi di Giovinco, che conclude ma trova ancora il portiere di casa. Il primo tempo si chiude con il punteggio in favore del Taranto.

VIDEO FOGGIA TARANTO 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Foggia torna sul terreno di gioco con l’intento di trovare il pareggio. I rossoneri spingono fin dai primi minuti di gioco, chiudendo il Taranto nella propria metà campo. Gli ospiti attendono e provano a sfruttare le situazioni di contropiede. Al 61′ Petermann prova a scaldare il piede. Garattoni va via sulla destra, la mette al centro e trova il centrocampista. Petermann controlla e calcia, ma trova la risposta di Chiorra. Al 67′ il Foggia trova il pareggio.

Petermann si libera bene in area, sterza e batte in diagonale Chiorra mettendola nell’angolino basso, è 1-1. Esplode lo Zaccheria che prova a spingere la squadra di Zeman. Al 69′ i rossoneri hanno una doppia chance per ribaltarla. Rocca conclude da buona posizione, ma la palla viene respinta dal portiere ospite. Sulla ribattuta va Gallo che manca il bersaglio dal centro dell’area. Al 70′ pericolo creato dal Taranto. Lancio lungo per Saraniti, che controlla, va via in velocità e calcia. La palla però viene deviata in corner. All’85’ Petermann ci riprova, ma il suo tiro viene murato da Riccardi. Non succede più nulla, tra Foggia e Taranto finisce in parità, il risultato è di 1-1.

VIDEO FOGGIA TARANTO 1-1: IL TABELLINO

RETI: 18′ rig. Saraniti (T), 67′ Petermann (F).

FOGGIA (4-3-3): F. Alastra; A. Garattoni, D. Di Pasquale (dal 38′ st D. Girasole), G. Sciacca, P. Martino (dal 34′ pt R. Di Jenno), A. Gallo (dal 31′ st V. Garofalo), D. Petermann, M. Rocca, D. Merola, J. Ferrante, A. Curcio. A disp. S. Maselli, M. Ballarini, F. Tuzzo, V. Vigolo, A. Rizzo Pinna, G. Volpe, O. Merkaj. All. Zdenek Zeman.

TARANTO (4-3-3): N. Chiorra; A. Granata (dal 21′ st M. Tomassini), W. Zullo, D. Riccardi, A. Ferrara, M. Civilleri, M. Marsili, G. Mastromonaco (dal 39′ st V. Labriola), A. Santarpia (dal 18′ st V. De Maria), A. Saraniti, G. Giovinco (dal 39′ st N. Ghisleni). A disp. A. Loliva, L. Falcone, M. Pacilli, M. Cannavaro, F. Bellocq, V. Antonino. All. Giuseppe Laterza.

