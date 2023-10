DIRETTA/ Foggia Turris (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA FOGGIA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo finalmente raccontare la diretta di Foggia Turris, partita tra due squadre che hanno iniziato molto bene e in questo momento si giocano la promozione, per quanto sia prematuro dirlo. Il Foggia a dire il vero aveva iniziato perdendo a Taranto il sempre sentitissimo derby, ma poi si è ripreso: due vittorie e altrettanti pareggi, soprattutto in questa serie positiva non sono stati subiti gol anche se la fase offensiva è da rivedere, perché abbiamo tre gare su cinque con zero reti e appena tre marcature all’attivo, non tantissime per una squadra che voglia il salto di categoria.

La Turris è una sorpresa: sempre vittoriosa nelle prime tre giornate e sempre con tre gol segnati, poi ha rallentato con il pareggio di Messina e il ko interno contro il Picerno ma il dato resta positivo. Tuttavia, attenzione: la Turris ha segnato 13 gol e sono davvero tanti – soprattutto, sempre tre nelle prime quattro gare – ma per contro ne ha incassati 12 e anche questo dato è alto, ma ovviamente viene letto in modo negativo. Per noi è adesso arrivato il momento di metterci comodi e gustarci una partita le cui premesse sono davvero alte: la parola al terreno di gioco dello Zaccheria, dove la diretta di Foggia Turris sta veramente per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FOGGIA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Turris sarà garantita sui canali della televisione satellitare: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio per assistere alle immagini della partita senza costi aggiuntivi, in alternativa invece l’evento sarà acquistabile in pay per view. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie C sono forniti dalla piattaforma DAZN: in questo caso naturalmente avremo una visione in diretta streaming video, perché i dati del proprio abbonamento andranno inseriti su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare il servizio.

FOGGIA TURRIS: UN BIG MATCH!

Foggia Turris viene diretta dal signor Andrea Bordin, e si gioca alle ore 18:30 di domenica 1 ottobre nella 6^ giornata del girone C di Serie C 2023-2024: una partita molto intrigante allo stadio Zaccheria, si affrontano infatti due squadre che in questo momento sono in alta classifica e dunque potrebbero puntare alla promozione. Il Foggia per di più è reduce dalla bella vittoria di Catania, con la quale si è rilanciato dopo un avvio che a dire il vero non era stato troppo brillante; l’anno scorso i satanelli hanno disputato i playoff e chiaramente vogliono innanzitutto confermarsi a quei livelli.

La Turris invece, dopo un grande inizio con tre vittorie consecutive, ha perso un po’ di smalto: settimana scorsa è arrivato un ko interno contro il Picerno, naturalmente la classifica rimane ottima e sopra le aspettative ma ora bisognerà provare a non calare troppo. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andrà la diretta di Foggia Turris; aspettando che la partita prenda il via noi possiamo fare una breve valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questo interessante match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TURRIS

Sarà ancora un 4-3-1-2 quello di Mirko Cudini per Foggia Turris: potrebbe cambiare qualcosa rispetto al match di lunedì, per esempio con Papazov a fare coppia con Carillo al centro della difesa (davanti a Nobile), poi la conferma di Garattoni e Salines coe laterali bassi. In mezzo al campo l’esperto Vacca potrebbe essere utile; da vedere chi starebbe fuori tra Martini, Marino e Di Noia, con Diego Peralta e Schenetti a giocarsi la maglia di trequartista. Embalo e Tonin insieme funzionano, ma davanti potrebbe essere arrivato il turno di Subutan.

Bruno Caneo invece adotta un 3-4-3 per la sua Turris: Frascatore, Cocetta e Miceli i tre difensori a protezione del portiere Fasolino, qualche possibile alternativa in mezzo dove Matera e Pugliese possono scalzare Daniele Franco e Scaccabarozzi, sugli esterni invece Cum e Contessa sono insidiati da Esempio e Musumeci. Nel tridente, ecco Giannone e Nocerino che agiranno come laterali; Pavone e De Felice le possibili alternative, sarà ballottaggi tra Riccardo Maniero e Guida per il posto da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Foggia Turris possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,35 che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare X volte l’importo investito con questo bookmaker.











