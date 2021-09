Video Formula 1, GP Russia/ Highlights, Hamilton fa 100 davanti a Verstappen

Lewis Hamilton entra sempre più nella storia della Formula Uno, conquistando l’ennesimo successo di una carriera costellata di vittorie, pole e titoli mondiali. A Sochi, nel Gran Premio di Russia, il pilota britannico centra la vittoria numero 100 nel Mondiale delle monoposto, al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, con la pioggia nel finale che ha rimescolato le carte in tavola regalando podi insperati. Vittoria che permette al sette volte iridato di tornare in testa alla classifica generale, nonostante il secondo posto di uno stoico Max Verstappen che è riuscito a rimontare dalla ventesima e ultima posizione fino al secondo gradino del podio. Terzo Carlos Sainz, in una gara che poteva regalargli il successo se non fosse stato per il graining accusato già in avvio di gara mentre stava lottando in testa con Lando Norris.

Tra i più scontenti del pomeriggio russo c’è proprio il britannico della McLaren, che ha buttato via una vittoria già scritta a causa della troppa testardaggine. Richiamato ai box per montare le intermedie per portare a termine la gara con la pioggia, Norris si è opposto e ne ha pagato la conseguenze andando lungo più volte e chiudendo infine al settimo posto alle spalle di Ricciardo, Bottas e Alonso. A completare la top 10 e la lista dei piloti a punti ci sono Raikkonen, Perez e Russell. Gara amara anche per Charles Leclerc, protagonista di una rimonta da applausi dalla diciannovesima posizione di partenza e poi arriva 15° a causa di un cambio gomme mancato. “Non volevo bloccare il box col doppio pit stop con Carlos, sono deluso e non vedo niente di positivo in questa gara” ha commentato il monegasco.

FORMULA 1, GP RUSSIA 2021: HAMILTON TORNA IN TESTA AL MONDIALE

Il successo conquistato a Sochi nel Gran Premio di Russia permette a Lewis Hamilton di tornare in testa alla classifica mondiale. Una vittoria importantissima per il britannico, che dall’alto dei suoi 246,5 punti stacca ora di due lunghezze Max Verstappen quando in calendario mancano sei gare al termine. A seguire i due favoriti al titolo c’è Bottas, ma i suoi punti sono “soltanto” 151. Norris, al termine di una gara amara nel finale, occupa la quarta posizione in generale con 139 davanti a Perez (120), Sainz (112,5), Leclerc (104), Ricciardo (95), Gasly (66) e Alonso (58). Sorride la Mercedes che è sempre più prima nel campionato costruttori con 397,5 punti, mentre Red Bull è dietro a 364,5. Ferrari occupa la quarta posizione alle spalle di McLaren con 216,5 punti, soltanto a 17,5 punti dalla scuderia di Woking.

