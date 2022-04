Video Formula 1, highlights GP Australia/ Leclerc e Ferrari dominano, out Verstappen!

Trionfo Ferrari e trionfo Charles Leclerc nel video degli highlights di Formula 1 del Gran Premio d’Australia, andato in scena all’alba sul circuito di Melbourne e che ha decretato un nuovo successo da parte della scuderia di Maranello. Ancora una volta, infatti, a vincere la gara è stato il pilota monegasco con 20 secondi di distacco sul secondo arrivato, Perez a bordo della Red Bull. Terzo Russell su Mercedes a 23,6 secondi.

Una corsa ai limiti della perfezione, quella di Leclerc, in testa dal primo all’ultimo giro sulla sua monoposto che, sin qui, gli ha consentito di essere altamente competitivo e di issarsi in testa alla classifica del Mondiale. Tra il 9° e il 17° giro il ferrarista ha portato a 8 secondi il suo vantaggio sulla Red Bull di Max Verstappen, in difficoltà nella gestione della mescola, con tanto di richiamo ai box al 18° giro per il campione del mondo. hanno richiamato per il cambio gomme il campione del mondo. Al 22° giro, sosta per Leclerc e Hamilton, ma al 23° Vettel ha perso il controllo della sua Aston Martin schiantandosi fuori pista: safety car in pista e, sostanzialmente, tutto da rifare.

VIDEO FORMULA 1, HIGHLIGHTS GP AUSTRALIA: DECISIVO IL 39° GIRO

Soltanto al giro numero 26 la safety car è rientrata ai box, come si evince dal video Formula 1 highlights GP d’Australia, con la gara ripartita su gomma dura e l’immediato assalto di Verstappen, che ha tentato di sorpassare la Ferrari di Leclerc sul rettilineo. Il monegasco ha tenuto la traiettoria interna e ha difeso strenuamente la posizione, per poi allungare progressivamente sugli inseguitori (in 6 giri ha portato a 3″6 il margine su Max Verstappen).

Al 39° giro, tuttavia, si è registrata la svolta, con la Red Bull di Verstappen parcheggiata a bordo pista con il fumo che fuoriusciva dal motore e le prime fiamme che si sprigionavano sulla RB18. In quel frangente, per Leclerc è iniziata la fase della gestione, in totale tranquillità, della gara, sino alla tanto attesa bandiera a scacchi e all’esultanza sfrenata nei box, a incorniciare il week-end perfetto della Ferrari: il cavallino rampante è tornato.

