Video/ Francavilla Foggia (0-1): highlights e gol, decide Cittadino al 45′! (Serie D)

Esaminando il video con gli highlights di Francavilla Foggia, segnaliamo la buona vittoria dei satanelli per 1-0 occorsa nella 16^ giornata del girone H di Serie D. Match equilibrato nelle sue prime battute con le squadre che si prendono le misure. Viene ammonito Di Masi nel Foggia, poi Caruso sventa coi pugni una punizione di Cittadino. La prima vera occasione da gol la costruisce il Foggia al 24′, con una conclusione di Russo che si stampa sulla traversa, alla quale Caruso non sarebbe riuscito ad opporsi. Il Foggia si muove bene in verticale, al 29′ Tortori pesca bene Russo ma l’uscita bassa di Caruso evita problemi al Francavilla. I ritmi calano a fine primo tempo, ma al 3′ di recupero ecco l’episodio che decide la partita. Fallo di mano di Diop su conclusione su punizione di Cittadino, è calcio di rigore per il Foggia che lo stesso Cittadino si incarica di calciare, battendo Caruso e portando i rossoneri in vantaggio prima dell’intervallo.

VIDEO FRANCAVILLA FOGGIA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa non regala molte emozioni in termini di occasioni da gol, col Foggia molto attento nel far girare il pallone e non concedere occasioni ai padroni di casa. Il match si complica per la squadra di Ninni Corda con Viscomi che tra il 17′ e il 25′ rimedia due ammonizioni: espulsione ed inferiorità numerica che il Francavilla prova a sfruttare, ma la solidità degli ospiti è eccellente ed anzi la grande occasione ce l’ha il Foggia per il raddoppio al 34′, con Caruso che salva la sua porta su una conclusione di Gerbaudo, ben innescato dal neo entrato Tedesco. 6′ di recupero e anche il tecnico Corda viene espulso, ma il Foggia si prende una vittoria fondamentale, riagganciando in testa alla classifica del girone H il Bitonto, fermato sul pari in trasferta dalla Gelbison Cilento.

VIDEO FRANCAVILLA FOGGIA, HIGHLIGHTS E GOL



