VIDEO/ Francia Irlanda (risultato 2-0) gol e highlights. Deschamps a punteggio pieno (Euro 2024)

VIDEO FRANCIA IRLANDA 2-0

La Francia vince nettamente anche contro l’Irlanda e resta a punteggio pieno nella corsa a Euro 2024. La Francia ha iniziato la partita contro l’Irlanda prendendo subito il controllo delle operazioni e mettendo pressione sulla difesa irlandese. Olivier Giroud ha provato a segnare al 4′ e Antoine Griezmann al 9′, ma senza fortuna. Nel frattempo, le incursioni di Kylian Mbappé hanno messo in apprensione la difesa irlandese. Tuttavia, al 19‘, la Francia è riuscita a sbloccare il punteggio con un capolavoro di Aurélien Tchouaméni, il centrocampista del Real Madrid, che ha segnato da fuori area. Purtroppo, la Francia ha subito una brutta tegola al 24′ quando Olivier Giroud è stato costretto a lasciare il campo. È stato sostituito da Marcos Thuram, giocatore dell’Inter, con Giroud che vede a rischio la sua partecipazione al derby. Theo Hernandez è stato ammonito, e la Francia sembrava risentire dell’uscita di Giroud. Il secondo tentativo dei transalpini è arrivato solo al 37′ con Dayot Upamecano, ma non è riuscito a centrare la porta. La Francia ha mantenuto il vantaggio di un gol fino all’intervallo.

La Francia ha impiegato solo 3 minuti nel secondo tempo per raddoppiare il punteggio, con Marcos Thuram che è riuscito a incunearsi nell’area avversaria e a colpire sotto la traversa. Josh Cullen è stato ammonito, e all’7′ l’Irlanda ha sfiorato il gol con una conclusione di Ogbene. Tuttavia, la Francia sembrava essere in controllo del match, gestendo agevolmente il doppio vantaggio. Nonostante gli sforzi generosi dell’Irlanda, questa non è riuscita a trovare la via per riaprire la partita. Nella parte finale del match, la Francia ha gestito senza problemi il proprio vantaggio. Nonostante l’Irlanda abbia cercato di mantenere aperta la partita fino alla fine, non è riuscita a creare occasioni per segnare. Nel frattempo, la Francia ha continuato la sua marcia vincente nel girone di qualificazione per Euro 2024, con la qualificazione che sembra ormai fuori discussione per la squadra di Didier Deschamps.

VIDEO FRANCIA IRLANDA 2-0, IL TABELLINO

FRANCIA: Maignan, Kounde (dal 45′ st Pavard), Upamecano, Hernandez (dal 28′ st Saliba), Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele (dal 28′ st Coman), Griezmann (dal 45′ st Camavinga), Mbappe, Giroud (dal 26′ pt Thuram). A disposizione: Areola, Samba, Disasi, Fofana, Kamara, Kolo Muani, Todibo. Allenatore: Deschamps.

IRLANDA: Bazunu, Collins, Egan, Stevens (dal 1′ st McClean), Duffy, Molumby (dal 23′ st O’Shea), Cullen, Browne, Knight, Idah (dal 23′ st Keane), Ogbene (dal 39′ st Ebosele). A disposizione: Kelleher, Travers, Hendrick, Lenihan, Manning, McGrath, Smallbone. Allenatore: Kenny.

Marcatori: al 19′ pt Tchouameni, al 3′ st Thuram.

Ammonizioni: al 21′ pt Hernandez (Francia), al 42′ st Griezmann (Francia), al 2′ st Cullen (Irlanda).

