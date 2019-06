Video/ Francia Norvegia (2-1): highlights e gol, Le Sommer decisiva su rigore

Vittoria più che sofferta ieri a Nizza per le padroni di casa, col risultato di 2-1 contro le norvegesi del ct Sjogren, nel secondo turno del girone A ai Mondiali di calcio femminile 2019 2019. Come emerge nel video di Francia Norvegia, se il primo tempo si è chiuso senza reti ne particolari occasioni da gol, è nella ripresa che davvero succede di tutto alla Allianz Riviera ieri sera. Ecco che già pochi minuti dal rientro in campo, le padroni di casa dei Mondiali di calcio femminile 2019 trovano la rete del vantaggio con Gauvin al 46’. La festa delle francesi però dura poco perché già al 54 la Norvegia si porta in parità grazie a un autogol firmato da Renard, che devia sfortunatamente la palla dopo il gran colpo di Reiten. E’ poi al 76’ che la Francia torva la rete decisiva: a firmarla è Le Sommer, infallibile dal dischetto dopo il rigore concesso per fallo di Engen di Torrent, Sono quindi tre punti pesantissimi per la Francia che di fatto mette in cassaforte il pass per il tabellone finale dei Mondiali, considerata anche la prima posizione nella graduatoria del girone A a pieni punti e davanti proprio alla Norvegia.

IL TABELLINO

Francia Norvegia 2-1 (0-0 pt)

Reti: 46′ Gauvin (F), 54′ autogol Renard (F), 72′ rigore Le Sommer (F)

Francia (4-4-2 ): S.Bouhaddi, A.Majri, W.Renard, M.Torrent, G.Mbock Bathy, K.Diani, A.Henry (Cap.), É.Bussaglia, E.Le Sommer, G.Thiney, V.Gauvin. All: Corinne Diacre A disposizione: D.Cascarino, M.Clemaron, P.Peyraud-Magnin, A.Tounkara, O.Geyoro, S.Karchaoui, V.Asseyi, C.Bilbault, E.Laurent, J.Debever, È.Périsset, S.Durand.

Cambi: C.Bilbault <-> G.Thiney (82′), D.Cascarino <-> V.Gauvin (85′)

Norvegia (4-4-2 ): I.Hjelmseth, K.Minde, I.Wold, M.Mjelde (Cap.), M.Thorisdottir, K.Saevik, I.Engen, V.Risa, G.Reiten, Graham Hansen, I.Herlovsen. All: Martin Sjögren A disposizione: S.Hovland, C.Fiskerstrand, L.Utland, F.Maanum, E.Thorsnes, T.Asland, Skinnes Hansen, C.Redisch Kvamme, E.Haavi, E.Nautnes, O.Bogstad, A.Eikeland.

Cambi: L.Utland <-> K.Saevik (76′), S.Hansen <-> I.Wold (86′), F.Maanum <-> V.Risa (91′)

Ammonizioni: E.Le Sommer, I.Engen

Stadio: Allianz Riviera

Arbitro: Bibiana Steinhaus

