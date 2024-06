Video/ Francia Polonia (1-1) gol e highlights: Lewandowski risponde a Mbappé! (EURO 2024, 25 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRANCIA POLONIA: LA SINTESI

Al Signal Iduna Park di Dortmund la Francia strappa il pass per gli ottavi di finale da seconda nel suo girone pareggiando per 1 a 1 contro la Polonia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i transalpini si affacciano in zona offensiva all’11’ con una conclusione di Theo Hernandez parata in corner. I polacchi cercano di rispondere anche se bisogna attendere il 34′ perchè il capitano Robert Lewandowski colpisca pericolosamente di testa trovando comunque la deviazione in angolo di Saliba, non ravvisata dal direttore di gara.

Dall’altro lato capitan Mbappé chiama in causa Skorupski con un tiro insidioso al 42′. Nel secondo tempo gli uomini di mister Didier Deschamps ricominciano la sfida nel migliore dei modi grazie al gol del vantaggio siglato al 56′ da Kylian Mbappé, preciso nel trasformare il calcio di rigore fischiato per l’intervento irregolare commesso dall’ex Spezia, oggi all’Arsenal, Kiwior nei confronti di Dembelé.

Nel finale, al 76′, il VAR interviene invece per assegnare un penalty ai polacchi per un fallo subito da Swiderski e Lewandowski firma la rete del pareggio definitivo al 79′ al secondo tentativo poichè il milanista Maignan aveva in un primo momento parato il tentativo dell’attaccante del Barcellona ma lasciando prematuramente la linea di porta con entrambi i piedi. Gli ingressi dalla panchina non regalano ai Blues gli effetti sperati collezionando qualche errore di troppo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Marco Guida ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Rabiot al 43′ da un lato, Zalewski al 24′, Dawidowicz all’89’ e Swiderski al 90’+2′ dall’altro. Il punto arrivato attraverso il pareggio maturato in questa terza ed ultima giornata della fase a gironi permette alla Francia di raggiungere quota 5 nella classifica del gruppo D mentre la Polonia, già eliminata alla fine del turno precedente, saluta la competizione portandosi ad un punto.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRANCIA POLONIA













