DIRETTA FRANCIA POLONIA/ Video streaming tv: vantaggio Bleus nei precedenti (Euro 2024, oggi 25 giugno)

DIRETTA FRANCIA POLONIA: I TESTA A TESTA

Sicuramente interessante è la storia che ci accompagna verso la diretta di Francia Polonia, che conta infatti ben 17 precedenti. I Bleus sono nettamente in vantaggio grazie a nove vittorie a fronte di cinque pareggi e tre soli successi per la Polonia, che insegue anche per il numero dei gol segnati, 30-17 per la Francia. Il trend si è fatto sempre più netto negli ultimi decenni, perché la Polonia non vince contro i francesi dal 1982, quando prima si impose per 3-2 nella finale terzo posto dei Mondiali e poi vinse addirittura 4-0 un’amichevole giocata il 31 agosto, che però 42 anni dopo resta ancora l’ultima affermazione polacca.

Da allora ci sono stati altri otto confronti con quattro vittorie per la Francia e altrettanti pareggi, tra questi il più interessante è l’ultimo, perché parliamo degli ottavi dei Mondiali in Qatar, giocati domenica 4 dicembre 2022 e terminati con il successo transalpino per 3-1 grazie al gol di Olivier Giroud e alla doppietta di Kylian Mbappé, mentre il gol su calcio di rigore di Robert Lewandowski in pieno recupero servì solo a salvare l’onore per i polacchi, ormai sconfitti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FRANCIA POLONIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

A causa della contemporaneità con l’altra partita del girone, che ha una posta in palio più alta, dobbiamo osservare che sarà riservata in esclusiva agli abbonati a Sky Sport la diretta tv di Francia Polonia oggi pomeriggio. Il match di Dortmund sarà visibile quindi solamente sulla televisione satellitare oppure in diretta streaming video Francia Polonia grazie ai servizi offerti da Sky Go e Now TV, ma pure in questo caso solamente su abbonamento.

FRANCIA POLONIA: PARTITA A SENSO UNICO?

La squadra più blasonata è anche quella con le maggiori motivazioni: potrebbe quindi essere a senso unico (almeno sulla carta) la diretta di Francia Polonia, che si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 25 giugno, per la terza giornata del girone D di Euro 2024 presso il mitico Westfalen Stadion di Dortmund, con l’italiano Marco Guida designato come arbitro. Il perché è presto detto: purtroppo, per i polacchi è di fatto già una sorta di amichevole, per quanto di lusso, dal momento che dopo le due sconfitte nelle prime due giornate sono già matematicamente ultimi del girone e quindi eliminati da questi Europei, qualunque sia il verdetto della diretta di Francia Polonia.

Tutta l’attenzione sarà quindi rivolta alla Francia di Didier Deschamps, che in verità finora non ha entusiasmato ma ha comunque 4 punti al proprio attivo in classifica, grazie al successo per 1-0 su autorete nella prima giornata contro l’Austria, seguito dal pareggio per 0-0 contro l’Olanda nel big-match della seconda giornata. Tutto sommato può anche andare bene così, almeno per il momento, ma è chiaro che i Bleus sono attesi a fare decisamente meglio a Euro 2024: alzeranno il livello già questa sera, magari per prendersi il primo posto? La risposta arriverà come sempre dalla diretta di Francia Polonia…

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA POLONIA

Scopriamo adesso che cosa potrebbero dirci le probabili formazioni per la diretta di Francia Polonia. La notizia principale è che Mbappé dovrebbe tornare titolare nella Francia di Didier Deschamps, presumibilmente insieme a Dembélé e Thuram, mentre Griezmann dovrebbe scalare sulla linea dei centrocampisti, in compagnia di Kanté e Rabiot, per un assetto quindi molto offensivo per spezzare la fatica di fare gol. Infine, in difesa dovrebbe essere tutto chiaro, con il portiere Maignan protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez.

La Polonia invece è già eliminata, vedremo se il c.t. Probierz regalerà spazio a qualche seconda linea, ad esempio in porta potrebbe giocare Skorupski. Il modulo di riferimento il 3-5-2, nel quale ipotizziamo la difesa a tre composta da Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove da destra a sinistra potrebbero trovare posto dal primo minuto Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński e Zalewski; infine, il tandem d’attacco potrebbe vedere titolari Urbański e Lewandowski, i cui acciacchi hanno pesato molto sulla Polonia a Euro 2024.

IN CHIUSURA LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

La diversa caratura e anche i diversi obiettivi delle due Nazionali rendono a senso unico il pronostico sulla diretta di Francia Polonia in base alle quote Snai. Per la precisione, la vittoria della Francia è considerata praticamente sicura e quotata a 1,28 per il segno 1; poi si sale già a quota 5,75 per il segno X e quindi in caso di pareggio; infine, un clamoroso successo della Polonia varrebbe ben 10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











