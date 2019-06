Video/ Francia Usa (1-2) highlights e gol, Rapinoe decisiva (Mondiali femminili 2019)

Al Parco dei Principi di Parigi gli Stati Uniti superano per 2 a 1 la Francia nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019: nel video Francia Usa tutti gli highlights della partita. Nel primo tempo le americane partono subito forte e prendono presto in mano il controllo delle operazioni portandosi in vantaggio già al 5′ grazie alla punizione vincente battuta da Rapinoe, un tiro-cross mal calibrato dalla difesa avversaria con il pallone a passare in mezzo a diverse giocatrici senza alcuna deviazione prima di insaccarsi alle spalle del portiere. I ritmi calano e lentamente le europee riescono ad annullare le rivali, spingendosi anche in fase offensiva nonostante fatichino a produrre azioni concrete. Nel secondo tempo il copione si ripete ed è la solita Rapinoe, autrice quindi di una doppietta, a siglare il nuovo gol statunitense al 65′, su suggerimento da parte di Heath. Le transalpine, ferite nell’orgoglio, accorciano le distanze all’81’ tramite il colpo di testa di Renard, sulla punizione calciata da Thieny, ma i loro sforzi non vengono più premiati. Grazie a questo successo gli Stati Uniti accedono alla semifinale del Mondiale femminile mentre la Francia, padrona di casa del torneo, abbandona la competizione venendo eliminata.

VIDEO FRANCIA USA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Francia, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 60%, avrebbe dovuto ottenere qualcosa in più rispetto a quanto raccolto. A questo si aggiunge una maggiore precisione nei passaggi, l’80% contro il 68% con 330 su 414 e 181 su 266 appoggi completati. In fase offensiva spiccano sempre le europee stando al 17 a 10 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 1 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, gli Stati Uniti sono stati la squadra più fallosa a fronte del 6 a 5 nel computo dei falli commessi e l’arbitro K. Monzul, proveniente dall’Ucraina, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo Bathy e Bussaglia soltanto tra le fila della Francia.

IL TABELLINO

Francia-Stati Uniti 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 5′, 65′ Rapinoe (U); 81′ Renard (F).

Assist: 81′ Thiney (F).

FRANCIA (4-2-3-1) Bouhaddy; Torrent, Mbock, Renard, Majri; Henry, Bussaglia; Diani, Thiney, Le Sommer (82′ V.Asseyi); Gauvin (76′ Cascarino). All.: Diacre.

STATI UNITI (4-3-3) Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Ertz, Mewis (83′ Lloyd), Lavelle (63′ Horan); Heath, Morgan, Rapinoe (88′ Press). All: Ellis.

Arbitro: K. Monzul (Ucraina).

Ammoniti: 4′ Bathy (F); 90’+4′ Bussaglia (F).

VIDEO FRANCIA USA: GOL E HIGHLIGHTS





