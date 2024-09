VIDEO FROSINONE BARI (0-3), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Frosinone Bari, gol e highlights: si chiude con un netto 0-3 a favore degli ospiti la gara del “Benito Stirpe” tra i ciociari e i biancorossi: è un monologo quasi ininterrotto quello degli uomini di Moreno Longo che colgono così la seconda vittoria di fila, inguaiando invece la squadra di Vincenzo Vivarini che resta ultima in classifica e da domenica è ufficialmente in crisi. A decidere il match, in parità fino al tramonto del primo tempo e apparso fino ad allora ancora aperto, le reti di Maita al 46′ e poi il micidiale uno-due firmato nella ripresa da Dorval prima (53′) e il neo entrato Favilli poi che s’inventa un gran colpo all’incrocio (66′): l’ultima mezz’ora, di fatto, è stata pura accademia e i due pali dei ciociari nel finale non hanno reso meno amara la disfatta.

Leitmotiv chiaro dall’inizio, quello di Frosinone Bari: le chance di Falletti, Pucino e Novakovich erano intervallate solo dal tentativo di eurogol del frusinate Partipilo; poi Tsadjout salvava un gol quasi fatto di Lella (36′) e, dopo un bel pallonetto tentato da Partipilo, era Maita a stappare il match nel recupero. Le fiammate baresi in avvio di ripresa nonostante il lodevole Sorrentino (dopo un’altra grande parata al 44′) chiudevano anzitempo la contesa e nemmeno la girandola di cambi e il nuovo assetto tattico dei gialloblu cambiavano l’inerzia. Il Bari così trova il secondo squillo di questo torneo e sale a quota 8, allontanandosi per la prima volta dai bassifondi, mentre il Frosinone resta fanalino di coda assieme alla Carrarese con soli tre punti in sei gare.

VIDEO FROSINONE BARI (0-3), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

FROSINONE: Sorrentino, Monterisi, Kalaj (dal 35’ st Bettella), Marchizza, Oyono A., Gelli, Cicchella (dal 13’ st Machin), J. Oyono (dal 1’ st Kvernadze), Partipilo (dal 13’ st Begic) Ambrosino (dal 13’ st Distefano), Tsadjout. A disposizione: Frattali, Minicangeli, Szyminski, Bracaglia, Vural, Garritano, Sene. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

BARI: Radunovic (dal 27’ st Pissardo), Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri (dal 12’ st Tripaldelli), Lella, Benali, Maita (dal 37’ st Saco), Dorval, Novakovich (dal 12’ st Favilli), Falletti (dal 37’ st Sgarbi). A disposizione: Obaretin, Fasuli, Bellomo, Maiello, Lasagna, Manzari, Sibilli. Allenatore: Moreno Longo.

Ammoniti: Oliveri (B), Kalaj (F), Oyono (F), Tsadjout (F).

Reti: 45’+1 Maita (B), 8′ st Dorval (B), 21′ st Favilli (B).

