DIRETTA FROSINONE BARI: OSPITI PERICOLOSI!

La diretta Frosinone Bari (si gioca domenica alle 15) è già un crocevia importantissimo per i ciociari, che dopo l’amarissima retrocessione dalla Serie A della scorsa stagione non è riuscito a trovare vittorie nelle prime cinque partite della stagione. Anzi, l’ultimo ko in casa del Brescia è stato particolarmente pesante, sconfitta 4-0 e per Vivarini in caso di un altro passo falso la panchina potrebbe iniziare già a traballare.

Non era andata molto meglio al Bari nei primi quattro match di questa nuova Serie B, lo strappo c’è stato però nell’ultima sfida in casa in cui i pugliesi hanno finalmente rotto il ghiaccio con un secco 2-0 al Mantova, prendendo ossigeno per la classifica e soprattutto potendo presentarsi a questo scontro con 2 punti di vantaggio rispetto agli avversari ciociari.

FROSINONE BARI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Frosinone Bari sarà disponibile esclusivamente su DAZN, come tutte le partite di Serie B. Per seguire l’incontro in streaming, basterà scaricare l’app di DAZN e accedere con il proprio abbonamento, ottenendo così il diritto di guardare la partita in tempo reale.

FROSINONE BARI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Frosinone Bari. Per il Frosinone 3-4-2-1 con Sorrentino a difesa della porta e i tre della retroguardia che saranno Biraschi, Monterisi e Marchizza. A centrocampo Oyono A. Oyono J. sulle corsie laterali e Gelli e Cichella si muoveranno centralmente, in avanti Ambrosino e Partipilo tra le linee a sostegno di Tsadjout. Per il Bari 3-5-2 con difesa a tre con Pucino, Vicari e Mantovani davanti al portiere Radunovic. Per Oliveri e Dorval spazio sulle fasce con Maita, Benali e Lella nella zona di centrocampo, mentre il tandem offensivo sarà quello composto da Falletti e Lasagna.

FROSINONE BARI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco per orientarsi sulle scommesse le quote dei bookmaker per la diretta Frosinone Bari. Vittoria del Frosinone quotata 2.35, per il pareggio la quota viene fissata 3.25 mentre per la vittoria in trasferta del Bari la quota viene proposta a 2.95.