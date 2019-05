Video/ Frosinone Chievo (0-0): highlights, commiato senza gol (Serie A)

Si chiude senza reti e senza particolari squilli la sfida della 38^ e ultima giornata di Serie A tra Frosinone e Chievo, due club da tempo condannati alla retrocessione nel campionato cadetto. Come si vede nel video di Frosinone Chievo i ritmi sono anzi molto bassi specie nella seconda parte della sfida: sono poche le incursioni davvero pericolose di cui le due squadre si rendono protagoniste e per entrambe la porta dell’avversario pare davvero stregata. Sul finale il saluto è tutto per Sergio Pellissier, capitano del Chievo che lascia a 40 anni il calcio giocato. Dando poi un occhio alle statistiche fissate al triplice fischio finale vediamo che il Frosinone ha messo a tabella il 54% del possesso palla, oltre a 10 tiri di cui 5 in porta, 22 punizioni, 26 rimesse laterali, 78 corner e anche 349 passaggi completati. Per il Chievo invece i numeri ci segnalano il 46% del possesso palla, solo due tiri, ma entrambi nello specchio avversario: ci aggiungiamo 2 corner, 17 punizioni e 5 parate oltre a 348 passaggi completati.

IL TABELLINO

FrosinoneChievo 0-0: il tabellino del match

Frosinone Calcio: Bardi, Capuano, Ariaudo, Zampano (18’ st Ciofani), Brighenti, Sammarco ©, Valzania (1’ st Maiello), Paganini, Ciano, Beghetto, Dionisi (36’ st Trotta). A disposizione: Iacobucci, Ghiglione, Molinaro, Simic, Goldaniga, Errico, Cassata, Krajnc, Viviani. Allenatore: Marco Baroni.

A.C. ChievoVerona: Semper, Andreolli, Cesar, Frey; Depaoli, Rigoni, Dioussé (33’ pt Burruchaga), Jaroszynski; Vignato (17’ st Piazon); Pucciarelli (33’ st Juwara), Pellissier ©. A disposizione: Seculin Bragantini, Tomovic, Bani, Tanasijevic, Hetemaj, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Ammoniti: Valzania, Depaoli, Ciano, Rigoni Recuperi: 1’ e 2’

VIDEO FROSINONE CHIEVO, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA