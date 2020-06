Video/ Frosinone Cittadella (0-2): gol e highlights. Veneti corsari (Serie B)

Cade il Frosinone, che pure prova a fare la partita contro un Cittadella bravo ad aspettare il momento giusto per colpire: nel video Frosinone Cittadella ecco dunque tutte le emozioni del colpaccio veneto allo Stirpe. Segna Iori su rigore guadagnato da Diaw, che a fine primo tempo infila la difesa ciociara e viene steso da Bardi. In apertura di ripresa Ardemagni divora il pareggio, poi Luppi sferra il colpo del ko e la partita resta chiusa grazie alle parate di Paleari su Rodhen e Haas. L’allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta, chiede ai suoi di tirare fuori l’orgoglio: “Abbiamo preparato la partita per fare alcune cose, sapevamo che sui cambi di gioco potevano soffrire, abbiamo cercato di portare tanti giocatori nella loro area. Di ripartenze ne abbiamo prese poche, alla fine magari quando ci siamo sbilanciati ma era naturale farlo. Io per 70’ non ho visto un Cittadella che ha fatto chissà cosa. Questa sconfitta bisogna assorbirla, pensare subito al Chievo per cercare di fare punti. Ogni settimana la classifica cambia.” CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE CITTADELLA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO FROSINONE CITTADELLA: PARLA VENTURATO

Per Roberto Venturato la vittoria è un segnale importante da parte del suo Cittadella: “La vittoria è un segnale soprattutto per noi stessi. Abbiamo battuto una squadra di grande valore, lunedì si torna subito in campo e avremo tre squalificati. Sappiamo che non è facile, ma dobbiamo essere felici di questa vittoria, dobbiamo lottare per conquistarci i tre punti. Abbiamo tenuto alto il baricentro e abbiamo giocato a calcio. In questo momento dobbiamo rimanere concentrati sulle partite e dobbiamo avere capacità e l’intelligenza di affrontare al meglio il Perugia.“



