Diretta Frosinone Cittadella/ Streaming video DAZN: che sfida playoff! (Serie B)

Frosinone Cittadella, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 26 giugno 2020, per la trentesima giornata di Serie B, della quale costituirà senza dubbio uno dei big-match più attesi. Si affrontano infatti due squadre in piena zona playoff e Frosinone Cittadella ci dirà di più sui rapporti di forza fra laziali e veneti nel folto gruppo di squadre che inseguono il secondo posto che varrà la promozione diretta, o almeno un piazzamento che sia il migliore possibile nella griglia dei playoff. Nella scorsa giornata, che ha segnato la ripartenza della Serie B dopo il Covid-19, il Frosinone ha pareggiato sul campo del Trapani mentre il Cittadella ha conquistato una vittoria esterna sul campo del fanalino di coda Livorno. Di conseguenza, adesso i ciociari sono terzi con 48 punti e i veneti si sono avvicinati, quinti a quota 46: siamo in piena bagarre e lo scontro diretto di questa sera potrebbe dire chi avrà più ambizioni di lottare anche per il secondo posto o se la prospettiva più probabile per Frosinone e Cittadella saranno i playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cittadella non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CITTADELLA

Eccoci giunti al momento in cui scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Frosinone Cittadella. Mister Nesta deve fare a meno dello squalificato Capuano, dunque nel 3-5-2 ciociaro c’è una maglia disponibile davanti a Bardi per completare la difesa con Brighenti e Ariaudo; a centrocampo, nella folta linea a cinque, i favoriti potrebbero essere Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli e D’Elia; in attacco invece proviamo ad ipotizzare la coppia formata da Novakovic e Ardemagni. La risposta del Cittadella allenato da mister Venturato potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: Paleari in porta, protetto da una difesa a quattro composta da Mora, Adorni, Frare e Benedetti; il terzetto di centrocampo potrebbe vedere titolari Vita, Iori e Proia; infine in attacco ecco D’Urso trequartista alle spalle di Luppi e Diaw.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Frosinone Cittadella. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Cittadella (segno 2) varrebbe ben 3,85 volte la posta in palio.



