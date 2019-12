Video/ Frosinone Crotone (1-2): highlights e gol. Decide Marrone al 91′! (Serie B)

Allo Stadio Benito Stirpe il Crotone supera in trasferta il Frosinone per 2 a 1. Come si vede nel video di Frosinone Crotone, nelle fasi iniziali del primo tempo regna subito grande equilibrio, con i padroni di casa ad attaccare e gli ospiti a rispondere senza timore. I ciociari colgono un palo intorno al quarto d’ora con Haas ed i calabresi riescono invece a passare in vantaggio al 24′ per merito di Mustacchio, su assist da parte di Mustacchio. La squadra allenata da mister Nesta non demorde e nel finale di frazione, precisamente al 44′, mette a segno il gol del pareggio con Paganini, su suggerimento di Ciano. Nel secondo tempo le due compagini si danno grande battaglia e le occasioni non mancano su entrambi i fronti. Nell’ultima parte della sfida ci pensa però Marrone, a ridosso dei minuti di recupero al 90′, a mettere il punto esclamativo perchè i rossoblu calabresi raggiungano il successo mettendo a segno la rete decisiva. Inutili quindi i tentativi da parte degli uomini di mister Stroppa di strappare la vittoria. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa diciottesima giroanta del campionato cadetto permette al Crotone di salire a quota 28 nella classifica di Serie B mentre il Frosinone non si muove, rimanendo fermo con i suoi 26 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramente l’equilibrio che ha contraddistinto questa partita. Tutte e due le formazioni hanno infatti collezionato 6 conclusioni indirizzate nello specchio della porta a testa, a fronte del 13 a 10 nei tiri totali, così come sono stati 4 i calci d’angolo conquistati da ciascuna squadra. Più pericolosi in generale i ciociari di mister Nesta a fronte del 142 a 99 negli attacchi, dei quali 46 a 36 quelli pericolosi, mentre i portieri hanno dovuto eseguire 4 e 5 a testa. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità pure nel computo dei falli, 14 per squadra, e l’arbitro Davide Ghersini, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Krajnc e Brighenti da un lato, Simy dall’altro.

IL TABELLINO

Frosinone-Crotone 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 24′ Mazzotta(C); 44′ Paganini(F); 90’+1′ Marrone(C).

Assist: 24′ Mustacchio(C); 44′ Ciano(F).

FROSINONE – 22 Bardi, 2 Zampano, 5 Gori, 7 Paganini, 8 Maiello, 10 Dionisi, 11 Haas, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 28 Ciano, 32 Kranjic. A disp.: 1 Iacobucci (GK), 30 Bastianello (GK), 9 Citro, 13 Beghetto, 14 Salvi, 18 Novakovich, 19 Matarese, 20 Tribuzzi, 24 Vitale, 25 Szyminski, 29 Trotta, 33 Eguelfi. All.: Nesta.

CROTONE – 1 Cordaz (C), 3 Cuomo, 5 Golemic, 7 Mustacchio, 11 Vido, 17 Molina, 18 Barberis, 23 Mazzotta, 25 Simy, 30 Messias, 34 Marrone. A disp.: 12 Figliuzzi (Gk), 22 Festa (Gk), 2 Curado, 6 Gigliotti, 13 Bellodi, 15 Itrak, 19 Gomelt, 24 Rodio, 26 Evan’S, 27 Zak, 28 Rutten. All.: Stroppa.

Arbitro: Davide Ghersini (Genova).

Ammoniti: Simy(C); Krajnc(F); Brighenti(F).

