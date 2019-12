Diretta Frosinone Crotone/ Streaming video DAZN: per un posto ai playoff (Serie B)

Frosinone Crotone, che viene diretta dal signor Ghersini, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I ciociari tornano a giocare nel fortino dello stadio Stirpe, dove sono reduci da 5 vittorie consecutivi ed hanno avuto finora il terzo miglior rendimento della Serie B. E’ in trasferta che i gialloazzurri hanno incontrato difficoltà finora incompatibili con le ambizioni di promozione: contro la capolista Benevento, che pure sta viaggiando a passo da record verso il ritorno in Serie A, è arrivata la quinta sconfitta in trasferta in questo torneo per la squadra allenata da Alessandro Nesta, forse troppo per puntare davvero in alto. Per riscattarsi sarà importante la sfida contro un Crotone che è distante un solo punto in classifica dal Frosinone. Gli Squali calabresi restano in zona promozione dopo l’importante vittoria interna contro il Livorno. Un successo importante anche perché ha permesso alla squadra di Stroppa di riscattare le due sconfitte esterne contro Pordenone e Salernitana. Si tratterà dunque di una sorta di spareggio per capire quale delle due squadre può ancora coltivare speranze di secondo posto e promozione diretta in Serie A.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Crotone, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CROTONE

Le probabili formazioni di Frosinone Crotone, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone allenato da Alessandro Nesta sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Gori, Maiello, Paganini, Beghetto; Ciano, Dionisi. Risponderà il Crotone, schierato dal tecnico Giovanni Stroppa, con un 3-5-2 così disposto: Cordaz; Curado, Marrone, Gigliotti; Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mazzotta; Vido, Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.00 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 4.00. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



