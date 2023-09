Video/ Frosinone Fiorentina (1-1) gol e highlights: Soulé di testa fa esplodere lo Stirpe (28 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE FIORENTINA, LA CRONACA

Frosinone e Fiorentina si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Nico Gonzalez e Soulè. Partita dai due volti con i viola incapaci di concretizzare le tanti occasioni del primo tempo. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Ci prova subito Sottil, tiro deviato in angolo. Nzola supera Okoli e calcia, Turati respinge in angolo. Nico Gonzalez si crea lo spazio e calcia, palla fuori di poco. Nzola in area, Okoli lo disturba e mette in angolo. Ottima iniziativa di Soulé che guadagna un angolo. Sottil parte in contropiede, ignora Nico Gonzalez, e calcia tra le braccia di Turati. Ghiotta occasione per Parisi che spreca da solo in area! Duncan per Nico Gonzalez che di testa supera Turati! Ammonito Milenkovic dopo il fallo su Mazzitelli. Frosinone in grandissima difficoltà, Fiorentina a caccia del raddoppio. Ci prova Brescianini, palla in angolo. Brescianini con il sinistro, deviazione e palla in angolo. Biraghi acciaccato, si scalda Kayode. Bonaventura calcia da fuori area, palla fuori. Sottil per Duncan, tiro alto. Ci prova Parisi, Turati in angolo. Nzola, carica il sinistro e la mette fuori. Altra occasione per Nzola che viene murato. Termina la prima frazione.

Diretta/ Frosinone Fiorentina (risultato finale 1-1): Soulè risponde a Nico Gonzalez (28 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Kayode entra al posto di Biraghi. Mazzitelli duro si Arthur, c’è il giallo. Grande aggancio di Duncan che calcia, chiude Okoli. Ci prova Brescianini, palla fuori. Okoli ferma con le cattive Nico Gonzalez, c’è il giallo. Milenkovic ci prova su punizione, respinge Turati. Calcia Mazzitelli, Terracciano devia in angolo. Soulè! La riprende il Frosinone! Caso in mezzo e colpo di testa vincente di Soulè! Ci prova Mandragora, palla fuori. Kayode in mezzo, palla deviata in angolo. Cheddira con il destro da fuori, palla larghissima. Girandola di sostituzioni, fuori Cheddira e Nzola, dentro Cuni e Beltran. Barak di testa su cross di Parisi, para facile Turati. Oyono ammonito per proteste. Quattro i minuti di recupero. Ripartenza di Caso e braccio di Mandragora, giallo per lui. Monterisi per Cuni, ottima l’uscita di Terracciano. Termina il match.

Video/ Udinese Fiorentina (0-2) highlights: Bonaventura, gol e assist! (Serie A, 24 settembre 2023)

IL TABELLINO DI FROSINONE FIORENTINA

Frosinone (4-3-3) – Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (45′ st Bourabia), Brescianini (21′ st Garritano); Soulé (45′ st Monterisi), Cheddira (36′ st Cuni), Baez (21′ st Caso). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Reinier, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi. All.: Di Francesco

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (1′ st Kayode); Arthur (26′ st Mandragora), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (26′ st Barak), Sottil (16′ st Ikoné); Nzola (36′ st Beltran). A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Lopez, Ranieri, Infantino, Comuzzo, Amatucci, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano

DIRETTA/ Udinese Fiorentina (risultato finale 0-2): il sigillo di Bonaventura! (Serie A, 24 settembre 2023)

Arbitro: Fournier

Marcatori: 19′ Gonzalez (Fio), 25′ st Soulé (Fro)

Ammoniti: Milenkovic (Fio), Mazzitelli (Fro), Okoli (Fro), Parisi (Fio), Oyono (Fro), Mandragora (Fio)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE FIORENTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA