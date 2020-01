Video/ Frosinone Pordenone (2-2): highlights e gol. Pari tra mille emozioni (Serie B)

Il video di Frosinone Pordenone ci parla di una gara terminata col risultato finale di 2-2. La gara viene sbloccata dopo appena due giri di orologio da Federico Dionisi. L’attaccante calcia a gire una splendida punizione sulla quale però Di Gennaro avrebbe potuto fare qualcosa di più. I neroverdi reagiscono subito e trovano il gol del pari alla mezzora, grazie alla prima rete in Serie B di Candellone. Pronti via nella ripresa la squadra di Attilio Tesser riesce a ribaltare la partita, grazie a un gol di Tommaso Pobega bravissimo a inserirsi su una palla messa dentro da Davide Gavazzi. Proprio quest’ultimo commette un fallo imperdonabile in area di rigore e lascia ai ciociari la possibilità di pareggiare con Camillo Ciano. Di Gennaro compie un prodigio, ma Ciano stesso sulla respinta si avventa sul pallone e sigla il finale 2-2.

LE DICHIARAZIONI

In attesa del video di Frosinone Pordenone andiamo a leggere le parole di Tommaso Pobega a Dazn al triplice fischio finale: “Ci da fiducia che come stiamo lavorando la strada è giusta. Siamo rammaricati di non aver preso i tre punti, ma andiamo comunque via soddisfatti. Ogni weekend è un esame che ci poniamo, giocando sempre per i tre punti. Oggi abbiamo lottato su ogni pallone. Siamo andati in svantaggio subito e non era facile. Vogliamo giocare per vincere sempre e poi vedremo cosa accadrà in fondo. Col Frosinone mi dice bene, mi butto sempre dentro e oggi è arrivato il gol su una bella palla di Gavazzi. Tesser mi aiuta tanto nel saper gestire il momento della partita e tenendomi sempre sul pezzo. Il nostro segreto? Ci aiutiamo l’uno con l’altro, sempre pronti ad aiutarci. Se uno sbaglia qualcosa non c’è mai un rimprovero, ma sempre l’aiuto per il compagno.”

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE PORDENONE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA