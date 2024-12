VIDEO FROSINONE SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Benito Stirpe il Frosinone sconfigge in inferiorità numerica la Salernitana per 2 a 0. Nel primo tempo i ciociari cercano di sorprendere subito il portiere Sepe con un pallonetto da centrocampo di Partipilo deviato in calcio d’angolo al 7′.

I gialloblu insistono e la loro verve offensiva si traduce però soltanto nel palo colto da Oyono intorno al 39′. Le difficoltà invece aumentano per i campani restando appunto in inferiorità numerica a partire dal 45’+1′ per colpa dell’espulsione da cartellino rosso diretto rimediata da Ghiglione, colpevole di aver eseguito un intervento irregolare in maniera davvero troppa pericolosa a giudizio del direttore di gara.

Nel secondo tempo i Leoni approfittano della situazione favorevole venutasi a creare sbloccando il punteggio al 63′ con il gol segnato da Kvernadze, inserito dall’inizio della ripresa. Nel finale la compagine allenata da mister Greco chiude i conti una volta per tutte con la rete del raddoppio firmata da Ambrosino, agevolato da un’incertezza di Sepe e Velthuis, all’84’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, oltre ad aver espulso Ghiglione con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo in quattro casi ammonendo rispettivamente Biraschi al 24′ da un lato, Ruggeri all’8′, Amatucci al 18′ e Tongya al 26′ dall’altro. Questo successo non regala semplicemente i tre punti al Frosinone in questa diciannovesima giornata di campionato dato che i ciociari, raggiungendo in questo modo quota 19, scavalcano anche i diretti rivali della Salernitana che rimangono infatti saldamente ancorati a 18 punti.

