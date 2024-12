DIRETTA FROSINONE SALERNITANA: SFIDA PER LA SALVEZZA

Giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15, nel boxing day della Serie B, andrà in scena allo Stirpe di Frosinone la diretta Frosinone Salernitana. Una sfida chiave in ottica salvezza che vede contrapposte due delle tre squadre retrocesse lo scorso anno dalla massima serie, che però non sono riuscite subito a rilanciarsi per tornare in Serie A. Il Frosinone infatti, ultimo in Serie A lo scorso anno, si trova adesso ad essere il fanalino di coda di questa Serie B con appena sedici punti in diciotto partite. Giusto la scorsa giornata i laziali hanno subito l’ottava sconfitta stagionale per mano del Mantova, e la sfida di giovedì potrebbe sugellare un 2024 da incubo.

Leggermente migliore la situazione della Salernitana, reduce da un buon pareggio a reti bianche all’Arechi contro il Brescia. I campani hanno messo in campo un buon gioco, che fa ben sperare in vista della prossima sfida. I granata sono ora alla sedicesima posizione, e una provvidenziale vittoria sul Frosinone potrebbe portarli finalmente fuori dalla zona playout.

DIRETTA FROSINONE SALERNITANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Frosinone Salernitana sarà visibile su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti di trasmissione del campionato cadetto. La partita andrà in onda giovedì 26 dicembre alle ore 15, e sarà visibile sull’app DAZN in streaming video su smart tv, PC, smartphone e tablet..

FROSINONE SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Frosinone dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2: Cerofolini in porta, con la difesa composta da Biraschi, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo i cinque saranno Oyono A., Barcella, Darboe, Begic e Marchizza. In attacco infine le due punte Partipilo e Ambrosino.

La Salernitana risponde con un 3-4-2-1, con Sepe tra i pali, protetto dalla difesa a tre formata da Bronn, Ferrari e Jaroszynski. Il centrocampo è composto da Stojanovic, Amatucci, Maggiore e Ghiglione, con Verde e Soriano a supporto dell’unica punta Simy.

FROSINONE SALERNITANA, LE QUOTE

Per la diretta Frosinone Salernitana leggermente favoriti i padroni di casa nonostante la situazione di classifica. Per i bookmakers la vittoria del Frosinone è quotata a 2.30 contro i 3.20 di quella della Salernitana. Il pareggio è infine offerto a 3.10.