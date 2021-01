Video/ Frosinone SPAL (1-2): highlights e gol. Che regalo di compleanno per Paloschi!

Dopo essersi giocato il jolly chiedendo di rinviare la gara con il Pisa, il Frosinone – nonostante le tantissime assenze per Covid – è tornato in campo ospitando la SPAL allo Stirpe per il matchday numero 17 del campionato di Serie B: diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol della partita che si è conclusa con il risultato di 1-2 che ha premiato la formazione allenata da Pasquale Marino. Che si prende una bella rivincita contro il suo passato e riporta al successo gli estensi dopo le brucianti sconfitte in casa dell’Ascoli e tra le mura amiche del Mazza per mano del Brescia. Ancora una volta Nesta è costretto a fare di necessità virtù ma proprio uno dei pochi scampati al Coronavirus, Tribuzzi, con un’abilissima mossa ruba il pallone a un sonnecchiante Dickmann e confeziona un assist al bacio per Kastanos che deve solo buttarla dentro per il momentaneo vantaggio dei ciociari. Che a cinque minuti dall’intervallo vengono però raggiunti dalla punizione meravigliosa di Esposito che scavalca la barriera e la piazza all’angolino. Nella ripresa la sfortuna si accanisce sui padroni di casa che colpiscono la traversa con Parzyszek, nel finale gli ospiti prendono il sopravvento e si vedono annullare la rete di Tomovic per un fuorigioco di Floccari, poi a tre minuti dal novantesimo Iacobucci non trattiene un banalissimo cross partito dai piedi dell’autore dell’uno pari e consente a Paloschi di festeggiare nel migliore dei modi il suo 31^ compleanno firmando il ribaltone che riporta i ferraresi a ridosso delle posizioni di vertice. Appena 2 punti nelle ultime 4 gare per il Frosinone che con l’intera rosa a disposizione avrebbe sicuramente raccolto un bottino molto più cospicuo.

Nel giorno del suo 31^ compleanno, Alberto Paloschi si fa un bellissimo regalo segnando il gol che vale i tre punti per la SPAL: “Era da tanto tempo che non la buttavo dentro, in precedenza avevo avuto delle occasioni per sbloccarmi ma non sono riuscito a sfruttarle. Stiamo lavorando duramente tutti i giorni, purtroppo ultimamente siamo stati puniti da alcuni episodi sfortunati. Ci sono periodi in cui il pallone entra più facilmente in rete e altri in cui non vuole proprio saperne. Nesta è stato un modello da seguire per me, era in campo quando ho esordito in Serie A, da lui ho imparato la cultura del lavoro ed ereditato l’atteggiamento dei grandi campioni che pur avendo doti innate non lasciano nulla al caso e non si risparmiano mai, neppure in allenamento. Vittoria importante che ci tiene attaccati alle prime posizioni della classifica, il campionato è lunghissimo e non dobbiamo assolutamente mollare. Speriamo sia un 2021 da incorniciare ma questo dipende solo da noi”.

FROSINONE-SPAL 1-2 (1-1)

FROSINONE (4-3-2-1): Iacobucci; Beghetto, Szyminski, Brighenti, Zampano; Kastanos, Gori, Vitale (75’ Tabanelli); Tribuzzi, Boloca; Parzyszek (79’ Novakovich). All. Alessandro Nesta.

SPAL (3-4-2-1): Thiam Ngagne; Ranieri, Vicari, Tomovic; D’Alessandro (64’ Sala), Missiroli, Esposito, Dickmann (64’ Strefezza); Di Francesco (75’ Paloschi), Valoti; Floccari (90’+1’ Sernicola). All. Pasquale Marino.

ARBITRO: Simone Sozza (Sez. di Seregno).

AMMONITI: 53’ Tomovic (S), 90’ Kastanos (F).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 25’ Kastanos (F), 40’ Esposito (S), 87’ Paloschi (S).

