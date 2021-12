Video/ Frosinone Ternana (1-1) gol e highlights: Charpentier non basta (Serie B)

VIDEO FROSINONE TERNANA 1-1: GLI HIGHLIGHTS

Finisce con il risultato di 1-1 Frosinone Ternana. Nella gara giocata al Benito Stirpe, valevole per la sedicesima giornata di Serie B, al momentaneo vantaggio di Charpentier, ha risposto Pettinari, con le due squadre che si dividono quindi la posta in palio, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Frosinone si tratta del quarto pareggio consecutivo, con la vittoria che manca dallo scorso 6 novembre, in occasione della vittoria per 1-4 sul Benevento. La partita della squadra di Fabio Grosso, è stata pesantemente condizionata dall’espulsione di Gatti. Fino ad allora infatti, i ciociari erano in pieno controllo del match. Per la Ternana continua il periodo positivo. La squadra di Cristiano Lucarelli ha messo in fila cinque risultati utili consecutivi, portandosi a 22 punti, a ridosso della zona playoff. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi, 16^ giornata

Parte subito forte il Frosinone, impostando un ritmo di gioco molto alto. Al 4′ i ciociari ci provano su calcio di punizione. Il tiro di Ricci, termina di poco a lato. I padroni di casa continuano a spingere e al 16′ sfiorano il vantaggio. Azione in verticale che libera Canotto in area di rigore. La sua conclusione viene neutralizzata da un’ottima parata di Iannarilli, bravo a deviarla in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, ci prova Cotali con una potente conclusione, ma l’estremo difensore della Ternana sbarra ancora la strada ai ciociari. Al 17′ il Frosinone passa in vantaggio. Zampano avanza sulla destra, arriva sulla trequarti e fa partire un perfetto traversone, che trova il colpo di testa a incrociare di Charpentier, è 1-0. La squadra di Grosso continua a spingere, ma al 26′ resta in dieci. Gatti si fa ammonire due volte nel giro di un minuto e viene quindi espulso. Con l’uomo in più, la Ternana guadagna metri e prende il controllo della partita. L’unico pericolo che riesce però a creare nella prima frazione arriva al 38′. Donnarumma conclude a botta sicura da pochi passi, ma trova il corpo di Garritano sulla linea di porta. Nella ripresa, gli ospiti continuano a spingere e al 51′ pareggiano. Il tiro di Koutsoupias viene respinto da Ravaglia, la palla finisce sui piedi di Pettinari che da posizione ravvicinata non sbaglia, è 1-1. La Ternana continua a spingere e al 64′ va vicina al vantaggio. Da buona posizione, il tiro di Capone trova l’opposizione di Casasola, che la devia in corner. Nell’ultimo quarto d’ora del secondo tempo, la squadra di Lucarelli prova l’assedio, il Frosinone riesce però a contenere fino al triplice fischio dell’arbitro. Termina quindi con un pareggio, il risultato finale è 1-1.

Diretta Ascoli Parma/ Streaming video tv: trasferta difficile per Iachini (Serie B)

VIDEO FROSINONE TERNANA 1-1: LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Al termine di Frosinone Ternana, la quale si è conclusa con il risultato di 1-1, i tecnici delle due squadre hanno analizzato la partita. L’allenatore dei padroni di casa, Fabio Grosso, è soddisfatto del pareggio. In conferenza stampa ha dichiarato: “Faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo preso un bel punto, peccato perché avremmo meritato di più. Sono contento che i tifosi abbiano riconosciuto ai giocatori di aver fatto una grande prestazione. Durante l’intervallo ci siamo detti che nonostante l’espulsione avremmo potuto continuare a fare la partita come abbiamo fatto. Nella ripresa, a parte la sbavatura abbiamo sofferto poco ed avremmo meritato di vincere”.

Diretta Como Pisa/ Streaming video tv: i toscani cercano il riscatto (Serie B)

In casa Ternana c’è rammarico. Queste le dichiarazioni dell’autore del gol del pareggio, Stefano Pettinari: “Dall’espulsione del calciatore del Frosinone, siamo riusciti ad attaccate di più. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, ma non ci siamo riusciti. E’ comunque un buon punto. All’inizio potevamo essere più aggressivi, poi abbiamo fatto una buona partita e potevamo fare qualcosina in più per vincerla. Abbiamo fatto quasi tutta la partita con l’uomo in più, quindi resta un po’ di rammarico”.

VIDEO FROSINONE TERNANA 1-1: IL TABELLINO

RETI: 17′ Charpentier (F), 51′ Pettinari (T).

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci (68′ Maiello), Garritano; Canotto (67′ Cicerelli), Charpentier (67′ Ciano), Zerbin (28′ Casasola). All. Fabio Grosso.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakite (75′ Ghiringhelli), Sorensen, Capuano, Martella; Paghera (19′ Pettinari), Kontek (61′ Capone); Koutsoupias, Partipilo, Furlan (62′ Salzano); Donnarumma (75′ Mazzocchi). All. Cristiano Lucarelli.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE TERNANA, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA